Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Trabzonspor transferi resmen duyurdu! İşte sözleşme detaylar...
Giriş Tarihi: 19.7.2023 21:36 Son Güncelleme: 19.7.2023 21:56

SON DAKİKA | Trabzonspor transferi resmen duyurdu! İşte sözleşme detaylar...

SON DAKİKA | Trabzonspor transferi resmen duyurdu! İşte sözleşme detaylar...

Trabzonspor, Borussia Dortmund forması giyen Göktan Gürpüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor, Borussia Dortmund forması giyen Göktan Gürpüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Göktan Gürpüz'ün Kulübümüze kesin transferi konusunda, Borussia Dortmund ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Ancak; Borussia Dortmund kulübüne, futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi durumunda elde edilecek transfer bedelinin, FIFA dayanışma katkı payı düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

GÖKTAN GÜRPÜZ'ÜN MAAŞI BELLİ OLDU

Göktan Gürpüz ile 3+2 yıllık sözleşme imzalandığını duyuran Trabzonspor; 2023/24 sezonunda 7 milyon TL, 2024/25 sezonunda 8.8 milyon TL, 2025/26 sezonunda 11 milyon TL; opsiyon kullanılması durumunda 2026/27 sezonunda 14 milyon TL, 2027/28 sezonunda ise 17 milyon TL garanti ücret ödeneceğini bildirdi.

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SON DAKİKA | Trabzonspor transferi resmen duyurdu! İşte sözleşme detaylar...
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