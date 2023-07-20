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Giriş Tarihi: 20.7.2023 15:27 Son Güncelleme: 20.7.2023 15:31

Filip Benkovic, Trabzonspor tercihinin nedenini açıkladı! "Ana sebeplerden biri hocamız"

Filip Benkovic, Trabzonspor tercihinin nedenini açıkladı! Ana sebeplerden biri hocamız

Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un yeni transferi Benkovic açıklamalarda bulundu. Filip Benkovic, bordo-mavili takımı tercih nedenine ilişkin "Burayı tercih etmemin ana sebeplerinden birisi hocamız" dedi.

Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un yeni transferi Benkovic açıklamalarda bulundu.

BENKOVIC'İN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Böyle bir takımdan teklif aldığımda transferim çok hızlı gelişti ve 3 günde bitti. Burayı tercih etmemin ana sebeplerinden birisi hocamız. Trabzonspor gibi bir takımdan bir telefon alıyorsanız ve sizi istediklerini söylüyorlarsa iki kere düşünmezsiniz. Nasıl bir geçmişe sahip olduğunun, ne kadar büyük bir takım olduğunun ben de bilincindeyim.

Burada olmak, benim adıma büyük bir mutluluk. Harika tarihi ve taraftarı olan büyük bir takımdayım. İlk günden itibaren herkes, beni en iyi seviyede karşıladı. Hayattaki ve buradaki amaçlarımdan birisi çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmak.

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Filip Benkovic, Trabzonspor tercihinin nedenini açıkladı! "Ana sebeplerden biri hocamız"
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