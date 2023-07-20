Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberi: Gedson Fernandes'ten transfer yanıtı! Lazio...
Giriş Tarihi: 20.7.2023 19:00 Son Güncelleme: 20.7.2023 19:00

Son dakika Beşiktaş haberi: Gedson Fernandes'ten transfer yanıtı! Lazio...

Son dakika Beşiktaş haberi: Gedson Fernandes’ten transfer yanıtı! Lazio...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Birçok konuya dair konuşan Gedson, Lazio iddiaları ile ilgili de konuştu. İşte tüm açıklamaları...

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Birçok konuya dair konuşan Gedson, Lazio iddiaları ile ilgili de konuştu.

İşte Gedson Fernandes'in açıklamaları:

İlk resmi maça kadar hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ne kadar çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz ve yeni sezona en iyi şekilde başlayacağız. Türkiye'ye gelmemle alakalı aslında karışık bir konu ama benim mutlu olmam asıl mesele...

Benim için kişisel olarak, bir mevkimin favori olması durumu yok. Hocamın ne istediği, takımın ihtiyacının ne olduğu önemli benim için. Defansif ya da ofansif olarak ayırmadan, yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. Şu anda da Beşiktaş'ta mutluyum.

Aslında Süper Lig hakkında konuşmak çok zor ve çok iyi oyuncular var. Bu senenin çok zor olacağını ve mücadelenin üst seviyede olacağına inanıyorum.

Gedson, Lazio'nun ilgisi olduğu ve transfer olup olmayacağına ilişkin soruya, "Şu an için odağım Beşiktaş. Gelecek neler getirir bilemeyiz. Bildiğim tek şey burada mutlu olduğum" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın takıma çok pozitif bir etkisi var. Ben sadece bir hoca olarak bakmıyorum kendisine ve tecrübelerini bize aktaracağını düşünüyorum.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: PKK’nın finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı
Son dakika: Başkan Erdoğan "Çağrımı yineliyorum" diyerek açıkladı! Uluslararası topluma "KKTC" çağrısı
200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte YKS düşük puanla alan 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları listesi 2022!
İYİ Parti'de derin kriz! Ethem Baykal'dan şok paylaşımlar: Dikkat çeken FETÖ vurgusu...
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına yeni isim
Son dakika: MSB'den flaş tahıl koridoru açıklaması: Rus personeli İstanbul'dan ayrıldı! Bedelli askerlik ücreti belli oldu
İmamoğlu'nun darbe toplantısının ardından CHP'de hareketlilik! Kılıçdaroğlu MYK'yı olağanüstü topladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gösterge ülke: Suudi Arabistan
Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT sapkınlığı! Çocukları böyle hedef aldılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberi: Gedson Fernandes'ten transfer yanıtı! Lazio...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA