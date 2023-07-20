Son dakika Beşiktaş haberi: Gedson Fernandes’ten transfer yanıtı! Lazio...

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Birçok konuya dair konuşan Gedson, Lazio iddiaları ile ilgili de konuştu.



İşte Gedson Fernandes'in açıklamaları:



İlk resmi maça kadar hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ne kadar çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz ve yeni sezona en iyi şekilde başlayacağız. Türkiye'ye gelmemle alakalı aslında karışık bir konu ama benim mutlu olmam asıl mesele...

Benim için kişisel olarak, bir mevkimin favori olması durumu yok. Hocamın ne istediği, takımın ihtiyacının ne olduğu önemli benim için. Defansif ya da ofansif olarak ayırmadan, yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. Şu anda da Beşiktaş'ta mutluyum.

Aslında Süper Lig hakkında konuşmak çok zor ve çok iyi oyuncular var. Bu senenin çok zor olacağını ve mücadelenin üst seviyede olacağına inanıyorum.

Gedson, Lazio'nun ilgisi olduğu ve transfer olup olmayacağına ilişkin soruya, "Şu an için odağım Beşiktaş. Gelecek neler getirir bilemeyiz. Bildiğim tek şey burada mutlu olduğum" ifadelerini kullandı.



Burak Yılmaz'ın takıma çok pozitif bir etkisi var. Ben sadece bir hoca olarak bakmıyorum kendisine ve tecrübelerini bize aktaracağını düşünüyorum.