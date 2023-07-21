Beşiktaş’ın Lyanco transferinde sağlık problemi çıktı!

Beşiktaş, Lyanco ile sağlık kontrollerinde görülen problem nedeniyle henüz sözleşme imzalamadı. İlk bulgularda birkaç ay sürebilecek sakatlığı olduğu belirtildi. Detaylı inceleme ve değerlendirme yapılıyor. Sözleşme imzalanmadan İngiltere'ye geri gönderilme ihtimali bulunuyor.

BEŞİKTAŞ LYANCO'DAN VAZGEÇEBİLİR

Siyah-beyazlı ekibin anlaşma sağladığı ve imza atması için İstanbul'a getirdiği Lyanco'nun yapılan sağlık kontrollerinde ortaya çıkan bulgular sonucu detaylı bir inceleme değerlendirme yapılma kararı alındı. Kartal, Lyanco ile sözleşme imzalamadan İngiltere'ye gönderebilir.