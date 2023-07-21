Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın Lyanco transferinde sağlık problemi çıktı!
Giriş Tarihi: 21.7.2023 14:59 Son Güncelleme: 21.7.2023 15:07

Beşiktaş'ın Lyanco transferinde sağlık problemi çıktı!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ın Lyanco transferinde sağlık problemi çıktı!

Süper Lig'de yeni dönem çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Lyanco ile anlaşma sağlanmıştı. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelirken, yapılan tetkikler sonucu birkaç ay sürebilecek sakatlığı olduğu belirtildi.

Beşiktaş, Lyanco ile sağlık kontrollerinde görülen problem nedeniyle henüz sözleşme imzalamadı. İlk bulgularda birkaç ay sürebilecek sakatlığı olduğu belirtildi. Detaylı inceleme ve değerlendirme yapılıyor. Sözleşme imzalanmadan İngiltere'ye geri gönderilme ihtimali bulunuyor.

BEŞİKTAŞ LYANCO'DAN VAZGEÇEBİLİR

Siyah-beyazlı ekibin anlaşma sağladığı ve imza atması için İstanbul'a getirdiği Lyanco'nun yapılan sağlık kontrollerinde ortaya çıkan bulgular sonucu detaylı bir inceleme değerlendirme yapılma kararı alındı. Kartal, Lyanco ile sözleşme imzalamadan İngiltere'ye gönderebilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Körfez ziyareti dönüşü çarpıcı açıklamalar: Devasa ölçekli anlaşmalar yaptık
Son dakika: Bakanlık duyurdu: Terör örgütü PKK'nın finans ayağına bir darbe daha!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yeni CHP, yeni kaset
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: 2 kritik anlaşma imzalandı
Kemal Bey bu ekibi çiğ çiğ yer
İlk adım Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Başkan Erdoğan açıkladı: Türkiye-İsrail hattında yeni dönem
Son dakika | İçişleri Bakanlığı: FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul bölge imamı yakalandı
Kaseti kim sızdırdı? İşte olağan şüpheliler
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına yeni isim
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın Lyanco transferinde sağlık problemi çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA