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Giriş Tarihi: 21.7.2023 16:32 Son Güncelleme: 21.7.2023 16:33

Dimitris Pelkas, resmen Başakşehir'de!

Dimitris Pelkas, resmen Başakşehir’de!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

26 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST
Pelkas geride kalan sezonde İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giymiş ve 26 maçta 2 gol, 1 asistle oynamıytı.

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Dimitris Pelkas, resmen Başakşehir'de!
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