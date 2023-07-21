Dimitris Pelkas, resmen Başakşehir’de!

Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

26 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Pelkas geride kalan sezonde İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giymiş ve 26 maçta 2 gol, 1 asistle oynamıytı.