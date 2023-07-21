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Giriş Tarihi: 21.7.2023 11:13

Trabzonspor'da yerli oyuncular için maaş kararı!

Trabzonspor’da yerli oyuncular için maaş kararı!

Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi yerli oyuncuların maaşlarına iyileştir yaptı. Trabzonspor'da yönetim tarafından alınan kararla, Temmuz itibariyle tüm yerli oyunculara TEFE-TÜFE oranında iyileştirme gerçekleştirildi.

Trabzonspor'da bir taraftan transfer harekâtı sürerken, diğer taraftan da kadro içindeki mali dengeleri korumak adına çalışmalar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yabancı ile yerli oyuncular arasındaki açılan maaş farkını düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kuruluyla birlikte düğmeye bastı.



TEFE-TÜFE ORANINDA

Alınan kararla Temmuz itibariyle tüm yerli oyunculara TEFE-TÜFE oranında iyileştirme gerçekleştirildi. Yaklaşık yüzde 50 oranında iyileştirme yapılırken bu, futbolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Takımda en fazla kazanan yerlilerden Umut Bozok, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür gibi isimlerin ücretlerinde ortalama 10 milyon TL artış oldu.



SPONSORDAN 2 MİLYON EURO

Trabzonspor, Papara Elektronik A.Ş. ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı. 2023-24 sezonunda bordo-mavili takımın giydiği resmi kıyafetlerde görünürlük, stadyum içi ve dışındaki mecralarda marka bulundurma, sosyal medya ve dijital iş birlikleri gibi hakların sahibi olan Papara, bu anlaşma karşılığında Trabzonspor'a KDV hariç 2 milyon Euro peşin ödeme yapacak.

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Trabzonspor'da yerli oyuncular için maaş kararı!
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