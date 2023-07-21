Trabzonspor’da yerli oyuncular için maaş kararı!





TEFE-TÜFE ORANINDA

Alınan kararla Temmuz itibariyle tüm yerli oyunculara TEFE-TÜFE oranında iyileştirme gerçekleştirildi. Yaklaşık yüzde 50 oranında iyileştirme yapılırken bu, futbolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Takımda en fazla kazanan yerlilerden Umut Bozok, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür gibi isimlerin ücretlerinde ortalama 10 milyon TL artış oldu.