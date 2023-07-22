Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye 5 yıldız çıkışı!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, PFDK'nın Ziraat Türkiye Kupası törenine 5 yıldızlı formayla çıkan F.Bahçe'ye ceza vermesini beklediklerini söyledi. Özbek, kendisine yöneltilen konu ile ilgili soru üzerine, "Bu sorunun muhatabının TFF olması gerek. Seremoniye yönetmeliklerin söylediği gibi değil de federasyona meydan okurcasına, kendi bildikleri ve iddialarına uygun bir formayla çıkıldı. Bunun cevabını, federasyon bu konuda sessiz kalarak vermiş olamaz" dedi.

HERKESE FARKLI MUAMELE OLMAZ

Dursun Özbek, şöyle devam etti: "Ağzımızı açtığımızda veya merdivene bir seyirci oturduğunda bile cezayı basıyorlar. Bu kadar hassassanız yönetmeliklere karşı gelen kurumları, kişileri ve takımları ayıramazsınız. Herkese farklı muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum bu konuda gerekeni yapmalıydı. Hâlâ bunu yapmaya davet ediyorum. Yönetmelikte ne yazıyorsa onu uygulayın."



HAKSIZLIĞA KARŞI BAŞ VERİRİZ

Erden Timur da başkanın sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Hukuk tanımamak, insanlık tanımamaktır. İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadelemiz devam edecek. Biz, haksızlığa karşı baş veririz. Hukuku çiğneyenlerin cezalandırılmaması, hatta haksızlık yapanların mağdurlaştırıldığı ortam; ülkeye, geleceğimize büyük zarar. Bu zararı kimseye verdirtmeyiz."