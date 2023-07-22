Edin Dzeko'dan iddialı sözler! "Şampiyonluk için geldim"

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Bosnalı yıldız Edin Dzeko, gündeme dair ve transfer süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Burayla ilgili ilk izlenimlerim pozitif. En önemli şey birlikte sıkı çalışıyor olmamız. En iyisini yapmak istiyoruz. Sezon kısa süre içerisinde başlayacak. Takım hemen hemen hazır. Yeni gelen oyuncular tam olarak hazır değil. Birkaç hafta içerisinde daha iyi bir noktaya geleceğiz takım olarak. Bizler Bosnalılar olarak sizleri çok seviyoruz. Bizler kardeşiz.

"2 YIL ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞTÜM, HEMEN HEMEN ANLAŞMAYA VARILMIŞTI AMA..."

Fenerbahçe ile 2 yıl önce de görüşmüştüm. Güzel sohbetler olmuştu. Inter ile hemen hemen anlaşmaya varılmış olsa da Transfer maalesef gerçekleşmemişti.

"BU KADAR UZUN SÜRE ŞAMPİYON OLAMAMAK İYİ DEĞİL"

Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar. Ben de Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilmek için buradayım. Umuyorum ki, hep birlikte en iyisini yapacağız. Yaptığımız görüşmelerde Fenerbahçe'nin ligi ne kadar kazanmak istediğini konuştuk. Böyle büyük bir camianın şampiyonluğu bu kadar uzun süre kazanamaması iyi bir şey değil. Başkanımız bunu değiştirmek elinden geleni yapıyor. Sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koyacak bir Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve en iyisini hak ediyor. Şunun sözünü verebilirim, sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koyacak bir Fenerbahçe olacak.