Galatasaray ve Fenerbahçe’den Mert Müldür için aynı tarife!

Her sezon Türk takımlarının gündemine gelen Mert Müldür için bir kez daha yarış var. Rapid Wien sonrasında kariyerine Sassoulo'da devam eden 24 yaşındaki oyuncu savunmanın her bölgesinde oynayabilmesi nedeniyle bir kez daha ezeli rakiplerin radarında. Kulübü ile 1 sezon daha kontratı bulunan ve A Milli Takım'ın formasını da giyen Mert Müldür için F.Bahçe ile G.Saray, İtalyan ekibine 4'er milyon Euro'luk tekliflerini iletti. Sassoulo ise 4.7 milyon Euro'ya 2019'da kadrosuna kattığı oyuncu için 5 milyon Euro istediğini açıklayıp iki kulübün fiyat yükseltmesini istedi.