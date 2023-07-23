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Giriş Tarihi: 23.7.2023

Aklımı parayla çelemezler

Aklımı parayla çelemezler

F.Bahçe’nin 8 milyon Euro’luk teklifine hâlâ yanıt vermeyen Zaha’nın “Paradan önemli şeyler var. Onlar da başarı, takımın hedefi ve motivasyon” dediği öğrenildi. Oyuncu kararını yarın bildirecek

Sarı-lacivertli kulübün, 2 aydır transferi için uğraş verdiği Wilfried Zaha konusunda neden gelişme kaydedemediği ortaya çıktı. Kendisine Suudi Arabistan, Premier Lig ve F.Bahçe'den gelen cazip teklifler, 15 milyon Pound imza parası+7 milyon Pound yıllık ücret seviyesine ulaşmasına karşın; sessiz kalan Zaha'nın menajerine "Herkes benim aklımı parayla çelmeye çalışıyor. Halbuki ben başarı ve heyecan arıyorum. Crystal Palace'tan ayrılma noktasına gelmemin en önemli sebebi, başarı motivasyonunun olmaması" dediği öğrenildi. Bu arada Daily Maily, Galatasaray'ın, Zaha'ya yıllık yaklaşık 8 milyon pound teklifte ettiğini iddia etti ancak sarı-kırmızılı yetkililer bu iddiayı doğrulamadı.

İŞTE KONFERANS KADROSU
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda yeni transferlerden Becao ve Umut Nayir'in yanı sıra Pedro, King, Samet Akaydın ve Arao yer almadı. İşte UEFA'ya verilen liste: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Jayden Oostrewolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun.

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Aklımı parayla çelemezler
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