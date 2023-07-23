Aklımı parayla çelemezler

Sarı-lacivertli kulübün, 2 aydır transferi için uğraş verdiği Wilfried Zaha konusunda neden gelişme kaydedemediği ortaya çıktı.sessiz kalan Zaha'nın menajerine "Herkes benim aklımı parayla çelmeye çalışıyor. Halbuki ben başarı ve heyecan arıyorum.dediği öğrenildi. Bu aradaFenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda yeni transferlerden Becao ve Umut Nayir'in yanı sıra Pedro, King, Samet Akaydın ve Arao yer almadı. İşte UEFA'ya verilen liste: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Jayden Oostrewolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun.