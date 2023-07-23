Birkaç transfer daha yapılacak

F.Bahçe'nin yıldız ismi Dzeko, dünkü idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlarken, takımın hemen hemen hazır olduğunu söyledi. 37 yaşındaki Boşnak yıldız, "F.Bahçe ile ilk görüşmem iki yıl önceydi. Ama maalesef transferim o zaman gerçekleşmedi. Şimdi buradayım. Yaptığımız görüşmelerde kulübün ligi ne kadar kazanmak istediğini konuştuk.Uzun süre şampiyonluğu kazanamıyorsanız bazı şeyleri doğru yapmamış olabiliyorsunuz.Başkanımız kaliteli oyuncular transfer etti.Birkaç oyuncu daha Fenerbahçe'ye katılabilir ama önemli olan takım halinde hareket edebilmek" diye konuştu.Hem kulüp hem de başkan Ali Koç'un şampiyonluk için elinden geleni ortaya koyduğunu vurgulayan Dzeko, "Savaşmamız ve çabalamamız gerekiyor. Burada taraftarın da önemi var. Onların desteğini her daim hissetmeliyiz. Takım olarak birlikte hareket edip tek bir hedefe odaklanmalıyız. Sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koyacak bir Fenerbahçe olacak" dedi.