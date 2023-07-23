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Giriş Tarihi: 23.7.2023

Birkaç transfer daha yapılacak

Birkaç transfer daha yapılacak

Dzeko: "Uzun süredir hedefe ulaşamıyorsanız, bazı şeyleri doğru yapmamış oluyorsunuz. Ama bu sene iyi oyuncular alındı"

F.Bahçe'nin yıldız ismi Dzeko, dünkü idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlarken, takımın hemen hemen hazır olduğunu söyledi. 37 yaşındaki Boşnak yıldız, "Biz Bosnalılar sizleri çok seviyoruz. F.Bahçe ile ilk görüşmem iki yıl önceydi. Ama maalesef transferim o zaman gerçekleşmedi. Şimdi buradayım. Yaptığımız görüşmelerde kulübün ligi ne kadar kazanmak istediğini konuştuk. Böyle büyük bir camianın şampiyonluğu bu kadar uzun bir süre kazanamaması iyi bir şey değil. Uzun süre şampiyonluğu kazanamıyorsanız bazı şeyleri doğru yapmamış olabiliyorsunuz. İstediğim şey tamamen Fenerbahçe'nin istediği şeydir. Başkanımız kaliteli oyuncular transfer etti. Ligi almak ve Avrupa'da varlık göstermek istiyorsanız nitelikli oyuncuların olması önemli. Birkaç oyuncu daha Fenerbahçe'ye katılabilir ama önemli olan takım halinde hareket edebilmek" diye konuştu.
Hem kulüp hem de başkan Ali Koç'un şampiyonluk için elinden geleni ortaya koyduğunu vurgulayan Dzeko, "Savaşmamız ve çabalamamız gerekiyor. Burada taraftarın da önemi var. Onların desteğini her daim hissetmeliyiz. Takım olarak birlikte hareket edip tek bir hedefe odaklanmalıyız. Sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koyacak bir Fenerbahçe olacak" dedi.

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Birkaç transfer daha yapılacak
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