Ghezzal gümbür gümbür geliyor!

Beşiktaş, Almanya kampını tamamlayarak İstanbul'a döndü.Geçtiğimiz ay sonu transfer edilen Emrecan Bulut, İstanbul'dan sonra Almanya'da da kampın tek yeni ismiydi. Şenol Güneş, en azından sağ stoper ve ön liberonun kampta olması gerektiğini belirtse de bu gerçekleşmedi.Şenol Güneş, 71 yaşına gelmesine rağmen hâlâ enerjisini koruyor.Sürekli takımla ve oyunla yaşayan tecrübeli teknik adam, sıkı idman programıyla yoğun tempoda oyuncularına yükleme yaptı.Kamptaki antrenmanlarda en çok dikkat çeken şeylerden birisi de Burak Yılmaz'ın motivasyonuydu.Şenol Güneş'in de ipleri teslim ettiği isim oldu.Geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle hiç fayda sağlayamayan Rachid Ghezzal, forma girmeye başladı. Fiziksel açıdan toparlanma sürecine giren Cezayirli kanat oyuncusu, tam hazır hali geldiğinde siyah-beyazlılar için adeta yeni bir transfer haline gelecek.Son mağlubiyetini 4 Şubat'ta yaşayan siyah-beyazlılarda mevcut kadronun uyumu kaldığı yerden devam etti.Salı günü kampa katılan başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş ile uzun soluklu toplantılar gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılarda başkanhoca zirvesi antrenmanlarda da devam etti. Çarşamba günü idman sırasında yapılan 1.5 saatlik görüşme sonrası Beşiktaş,vetransferlerine noktayı koydu.Beşiktaş'ın yeni transferi Amartey, kariyerinde stoper, sağ bek ve defansif orta saha olarak görev yaptığını belirtip ekledi: "Ancak ben nerede oynadığıma takılmam, hocamın kararına saygı duyarım." Yıldız futbolcu, Gana'da çocukken kendisine yardım eden bir kişiye, yıllar sonra bir araba hediye ettiği yönündeki haberler sorulunca daGençken benim için yapabileceği her şeyi yaptı" ifadelerini kullandı.Portekizli yıldız, antrenmanlardaki enerjisi, çalışkanlığı ve ödevleri harfiyen yerine getirmesi ile dikkat çekti. Yeni sezona bomba gibi gireceğinin mesajını verdi.İdmanlarda da maçlarda da benzer şekilde gol atıyor ve attırıyor. Yeşil sahada her an her saniye varlığını hissettirdi.Daha önce Borussia Dortmund'un da takibinde olan genç yetenek,Hocasının gözüne girerken abilerinin de övgüsünü aldı.Tecrübeli sol bek, çalışmalarda dikkat çeken isimlerdendi. Teknik heyetin özellikle hücumda beklentilerini daha fazla karşılamaya başladı.Teknik heyetin gözünden ilk düşen isim oldu. Çift kale maçlarda dahi takıma girmekte zorlandı.Çalışkan ancak yeteneklerini doğru kullanma noktasında sıkıntılar yaşıyor. Şenol Güneş de bu noktada birçok kez antrenmanda kendisini uyardı.İki sezon üst üste Ümraniye'ye kiralanan futbolcunun mevcut kadroda da pek forma şansı bulunmuyor. Kampta da formaya sıkı sıkıya tutunacak performans göstermedi.Kamp süresince ilk 11'de yer edinebilecek bir görüntüsü yoktu. Forma rekabetinde öne çıkma şansını kaçırdı.