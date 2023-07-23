İcardi için dev hazırlık

Eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle transferi rötar yapan Mauro İcardi için Galatasaray'da heyecanlı bekleyiş söz konusu.sarı-kırmızılı kulüp, İcardi'ye yıllık 10 milyon Euro'dan 3 sezonluk sözleşme imzalatacak. 9 numaralı formayı Arjantinli yıldıza ayıran yönetim,Kulüp profesyonelleri, İcardi'nin transfer duyurusu için özel klip hazırladı. Sarıkırmızılı taraftarlar da havalimanına akın edecek.Wanda Nara'nın omurilikle ilgili test sonuçları pazartesi günü belli olacak. İcardi'nin gelişi de hafta başında netleşecek.İcardi, geçen sezon 24 karşılaşmada ağlara 22 gol yolladı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Arjantinli yıldız, alınan 21 puana direkt katkı sağlamış ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti.Okan Kocuk'un ayrılması sonrası Fernando Muslera'ya alternatif olabilecek yerli kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, Günay Güvenç'i sonunda renklerine bağladı.Geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Günay kalesinde 40 gol görürken, 7 maçı da kalesini gole kapatarak tamamladı.Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'yu dün gece İstanbul'a getirdi. Sağlık kontrolünün ardından bugün resmi imzayı atacak olanSarı-kırmızılı takımla idmana çıkacak olan Bakambu, salı günü deplasmanda Zalgilis ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için Litvanya kafilesine dahil edilecek.