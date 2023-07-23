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Giriş Tarihi: 23.7.2023

İcardi için dev hazırlık

MEHMET ÖZCAN
İcardi için dev hazırlık

Dört gözle yolu beklenen Arjantinli yıldıza, İstanbul'da görkemli bir karşılama töreni yapılacak. Suudi Arabistan’dan aldığı astronomik teklifleri G.Saray için reddeden Tangocu’nun gelişi için klipler, tişörtler, pankartlar hazırlandı. Mauro İcardi’nin ilk imzası bile gölgede kalacak...

Eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle transferi rötar yapan Mauro İcardi için Galatasaray'da heyecanlı bekleyiş söz konusu. PSG ile 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, İcardi'ye yıllık 10 milyon Euro'dan 3 sezonluk sözleşme imzalatacak. 9 numaralı formayı Arjantinli yıldıza ayıran yönetim, GS Store mağazalarında satılacak özel İcardi tişörtleri bastırdı. Kulüp profesyonelleri, İcardi'nin transfer duyurusu için özel klip hazırladı. Sarıkırmızılı taraftarlar da havalimanına akın edecek. Tecrübeli golcüyü İstanbul'a gelişinde rekor sayıda binlerce kişinin karşılamasına kesin gözüyle bakılıyor. Wanda Nara'nın omurilikle ilgili test sonuçları pazartesi günü belli olacak. İcardi'nin gelişi de hafta başında netleşecek.

TEK BAŞINA 21 PUAN GETİRDİ!
İcardi, geçen sezon 24 karşılaşmada ağlara 22 gol yolladı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Arjantinli yıldız, alınan 21 puana direkt katkı sağlamış ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

GÜNAY GÜVENÇ GALATASARAY'DA
Okan Kocuk'un ayrılması sonrası Fernando Muslera'ya alternatif olabilecek yerli kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, Günay Güvenç'i sonunda renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki eldivenin kulübü Gaziantep FK'ya 500 bin Euro bonservisin yanında genç kaleci Batuhan Şen'i kiralık olarak gönderecek. Geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Günay kalesinde 40 gol görürken, 7 maçı da kalesini gole kapatarak tamamladı.

İMZADAN SONRA LİTVANYA'YA!
Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'yu dün gece İstanbul'a getirdi. Sağlık kontrolünün ardından bugün resmi imzayı atacak olan 32 yaşındaki Kongolü golcü, hemen UEFA listesine yazılacak. Sarı-kırmızılı takımla idmana çıkacak olan Bakambu, salı günü deplasmanda Zalgilis ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için Litvanya kafilesine dahil edilecek.

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İcardi için dev hazırlık
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