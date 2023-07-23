İcardi için dev hazırlık

Dört gözle yolu beklenen Arjantinli yıldıza, İstanbul'da görkemli bir karşılama töreni yapılacak. Suudi Arabistan’dan aldığı astronomik teklifleri G.Saray için reddeden Tangocu’nun gelişi için klipler, tişörtler, pankartlar hazırlandı. Mauro İcardi’nin ilk imzası bile gölgede kalacak...
Eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle transferi rötar yapan Mauro İcardi için Galatasaray'da heyecanlı bekleyiş söz konusu. PSGile 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığındaanlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, İcardi'ye yıllık 10 milyon Euro'dan 3 sezonluk sözleşme imzalatacak. 9 numaralı formayı Arjantinli yıldıza ayıran yönetim, GS Store mağazalarındasatılacak özel İcardi tişörtleri bastırdı. Kulüp profesyonelleri, İcardi'nin transfer duyurusu için özel klip hazırladı. Sarıkırmızılı taraftarlar da havalimanına akın edecek. Tecrübeli golcüyü İstanbul'a gelişinderekor sayıda binlerce kişinin karşılamasınakesin gözüyle bakılıyor. Wanda Nara'nın omurilikle ilgili test sonuçları pazartesi günü belli olacak. İcardi'nin gelişi de hafta başında netleşecek.
TEK BAŞINA 21 PUAN GETİRDİ!
İcardi, geçen sezon 24 karşılaşmada ağlara 22 gol yolladı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Arjantinli yıldız, alınan 21 puana direkt katkı sağlamış ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti.
GÜNAY GÜVENÇ GALATASARAY'DA
Okan Kocuk'un ayrılması sonrası Fernando Muslera'ya alternatif olabilecek yerli kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, Günay Güvenç'i sonunda renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar,32 yaşındaki eldivenin kulübü GaziantepFK'ya 500 bin Euro bonservisin yanındagenç kaleci Batuhan Şen'i kiralık olarak gönderecek. Geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Günay kalesinde 40 gol görürken, 7 maçı da kalesini gole kapatarak tamamladı.
İMZADAN SONRALİTVANYA'YA!
Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'yu dün gece İstanbul'a getirdi. Sağlık kontrolünün ardından bugün resmi imzayı atacak olan 32 yaşındaki Kongolügolcü, hemen UEFA listesineyazılacak. Sarı-kırmızılı takımla idmana çıkacak olan Bakambu, salı günü deplasmanda Zalgilis ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için Litvanya kafilesine dahil edilecek.