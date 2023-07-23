Kanıtlar eşliğinde başvuru yapacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 yılı öncesinde elde edilen şampiyonluklarla ilgili özel bir komisyon oluşturmasını eleştirdi. Doğan, şöyle konuştu: "Sadece 3 il takımı arasında oynanan mahalli ligler esas alınacaksa; Trabzonspor olarak, başarılarıyla gurur duyduğumuz geçmişimizi ve mahalli ligdeki 20 şampiyonluğumuzun bulunduğu gerçeğini hatırlatıyoruz.AyrıcaKulübümüzün,kurucu takımlarımızlabirlikteki tertemiz şampiyonluklarıiçin komisyonakanıtlar eşliğinde başvuru yapacağız.1959 yılı öncesi şampiyonluklarındeğerlendirilmeyealınması halinde, kurucukulüplerimizin şampiyonluklarınıntescili zorunlu halegelecektir.Trabzonspor'da yönetim, yeni sezon öncesi gelir oluşturma noktasında yaptığı çalışmaların karşılığını alıyor. Bordo-mavili takım, birkaç günde imzaladığı sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte kulübe 3 milyon Euro (90 milyon TL) kazandırdı. Yapılan temaslar sonucunda kurmaylar, son 3 gün içerisinde Papara ile 2 milyon Euro (59.7 milyon TL) ve Milvest Akaryakıt ile 1 milyon Euro'luk (29.8 milyon TL) iki farklı iş birliğine imza atarak sıcak para girdisi sağladı. Bu ekonomik rahatlama, yönetim kurulu tarafından kısa vadeli ödemelerde kullanırken stadyum sponsorluğu başta olmak görüşmelerin süreceği öğrenildi.