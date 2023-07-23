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Giriş Tarihi: 23.7.2023

Kanıtlar eşliğinde başvuru yapacağız

YUNUS EMRE SEL
Kanıtlar eşliğinde başvuru yapacağız

Trabzonspor Başkanı Doğan, TFF’nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukları için konuştu: "Bu sadece bölgesel dönem ligini esas alan bir karardır. Kurucu kulüplerimizden İdmanocağı'nın 12, İdmangücü'nün 8 şampiyonluğu bulunuyor. Tertemiz şampiyonluklar için komisyona başvuracağız."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 yılı öncesinde elde edilen şampiyonluklarla ilgili özel bir komisyon oluşturmasını eleştirdi. Doğan, şöyle konuştu: "Bu sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel dönem ligini esas alan bir karardır. Sadece 3 il takımı arasında oynanan mahalli ligler esas alınacaksa; Trabzonspor olarak, başarılarıyla gurur duyduğumuz geçmişimizi ve mahalli ligdeki 20 şampiyonluğumuzun bulunduğu gerçeğini hatırlatıyoruz. Kurucu kulüplerimizden 1959 öncesi dönemde İdmanocağı'nın 12, İdmangücü'nün 8 şampiyonluğuyla devam ettiği süreci, birleşmenin ardından Trabzonspor adı ile birlikte TFF'nin kabulüne göre 7, aslen 8 şampiyonluk daha ekleyerek taçlandırdık.

TESCİL ZORUNLU HALE GELECEK
Ayrıca İdmanocağı, Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası'nda 1957-1958, 1963-1964 ve 1965-1966 yıllarında kupanın sahibi olmuştur. Kulübümüzün, kurucu takımlarımızla birlikteki tertemiz şampiyonlukları için komisyona kanıtlar eşliğinde başvuru yapacağız. 1959 yılı öncesi şampiyonlukların değerlendirilmeye alınması halinde, kurucu kulüplerimizin şampiyonluklarının tescili zorunlu hale gelecektir. Federasyonun adaletini, yalnızca bir kulüp özelinde uygulamaya kalkmayacağına inanıyoruz."

FIRTINA'YA 90 MİLYON TL
Trabzonspor'da yönetim, yeni sezon öncesi gelir oluşturma noktasında yaptığı çalışmaların karşılığını alıyor. Bordo-mavili takım, birkaç günde imzaladığı sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte kulübe 3 milyon Euro (90 milyon TL) kazandırdı. Yapılan temaslar sonucunda kurmaylar, son 3 gün içerisinde Papara ile 2 milyon Euro (59.7 milyon TL) ve Milvest Akaryakıt ile 1 milyon Euro'luk (29.8 milyon TL) iki farklı iş birliğine imza atarak sıcak para girdisi sağladı. Bu ekonomik rahatlama, yönetim kurulu tarafından kısa vadeli ödemelerde kullanırken stadyum sponsorluğu başta olmak görüşmelerin süreceği öğrenildi.

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Kanıtlar eşliğinde başvuru yapacağız
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