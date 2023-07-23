Kanıtlar eşliğinde başvuru yapacağız

Trabzonspor Başkanı Doğan, TFF’nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukları için konuştu: "Bu sadece bölgesel dönem ligini esas alan bir karardır. Kurucu kulüplerimizden İdmanocağı'nın 12, İdmangücü'nün 8 şampiyonluğu bulunuyor. Tertemiz şampiyonluklar için komisyona başvuracağız."
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 yılı öncesinde elde edilen şampiyonluklarla ilgili özel bir komisyon oluşturmasını eleştirdi. Doğan, şöyle konuştu: "Bu sadece İstanbul,Ankara ve İzmir takımları arasındayapılan, seçilmiş ve bölgeseldönem ligini esas alan birkarardır. Sadece 3 il takımı arasında oynanan mahalli ligler esas alınacaksa; Trabzonspor olarak, başarılarıyla gurur duyduğumuz geçmişimizi ve mahalli ligdeki 20 şampiyonluğumuzun bulunduğu gerçeğini hatırlatıyoruz. Kurucukulüplerimizden 1959 öncesidönemde İdmanocağı'nın12, İdmangücü'nün 8 şampiyonluğuyladevam ettiği süreci,birleşmenin ardındanTrabzonspor adı ile birlikteTFF'nin kabulüne göre 7,aslen 8 şampiyonluk dahaekleyerek taçlandırdık.
TESCİL ZORUNLU HALE GELECEK
Ayrıca İdmanocağı, TürkiyeAmatör Futbol Şampiyonası'nda1957-1958, 1963-1964 ve 1965-1966 yıllarındakupanın sahibi olmuştur. Kulübümüzün,kurucu takımlarımızlabirlikteki tertemiz şampiyonluklarıiçin komisyonakanıtlar eşliğinde başvuru yapacağız.1959 yılı öncesi şampiyonluklarındeğerlendirilmeyealınması halinde, kurucukulüplerimizin şampiyonluklarınıntescili zorunlu halegelecektir. Federasyonun adaletini,yalnızca bir kulüp özelindeuygulamaya kalkmayacağınainanıyoruz."
FIRTINA'YA 90 MİLYON TL
Trabzonspor'da yönetim, yeni sezon öncesi gelir oluşturma noktasında yaptığı çalışmaların karşılığını alıyor. Bordo-mavili takım, birkaç günde imzaladığı sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte kulübe 3 milyon Euro (90 milyon TL) kazandırdı. Yapılan temaslar sonucunda kurmaylar, son 3 gün içerisinde Papara ile 2 milyon Euro (59.7 milyon TL) ve Milvest Akaryakıt ile 1 milyon Euro'luk (29.8 milyon TL) iki farklı iş birliğine imza atarak sıcak para girdisi sağladı. Bu ekonomik rahatlama, yönetim kurulu tarafından kısa vadeli ödemelerde kullanırken stadyum sponsorluğu başta olmak görüşmelerin süreceği öğrenildi.