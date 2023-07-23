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Giriş Tarihi: 23.7.2023

Kulüplere vergi müjdesi

Kulüplere vergi müjdesi

Profesyonel sporcular için alınan vergi, kulüplere altyapı ve amatör branşlarda kullanılmak üzere iade edilecek

Spor kulüplerine devletten büyük bir destek geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre sporcu ücretlerinden alınan vergiler kulüplerin amatör branşlarda kullanması için iade edilecek. Altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerde görevli personel ücretleri dahil bu tesislerin işletilmesi ve idamesi için yapılan harcamalar da oluşturulacak özel hesaptan yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbol spor dalında düzenlenen Süper Lig, Birinci Lig, İkinci Lig ve Üçüncü Lig'in altyapı takımlarına ilişkin faaliyetler, amatör spor faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek. Yönetmelik 1 Nisan'dan geçerli olarak yürürlüğe girdi.

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Kulüplere vergi müjdesi
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