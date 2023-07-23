Kulüplere vergi müjdesi

Spor kulüplerine devletten büyük bir destek geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre sporcu ücretlerinden alınan vergiler kulüplerin amatör branşlarda kullanması için iade edilecek. Altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerde görevli personel ücretleri dahil bu tesislerin işletilmesi ve idamesi için yapılan harcamalar da oluşturulacak özel hesaptan yapılacak.Yönetmelik 1 Nisan'dan geçerli olarak yürürlüğe girdi.