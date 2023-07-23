Rebic için yeni teklif

Türkiye'nin ilk olarakBeşiktaş-Ante Rebic flörtüyeniden alevlendi. Amertey ve Onanoile savunmayı geçlendiren siyah-beyazlıyönetim, hücum bölgesi için de çalışmalarınahız verdi.Hırvat futbolcu da Beşiktaş'a sıcak bekıyor.İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirdiği Lyanco'yu sakatlık riski nedeniyle geri gönderen Beşiktaş, bu gelişmenin ardından listesindeki isimlerden Vitor Tormena'ya yoğunlaştı.27 yaşındaki futbolcu, 1.92'lik boyuna rağmen çabukluğu ile dikkat çekiyor.