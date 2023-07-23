Rebic için yeni teklif

Türkiye'nin ilk olarak SABAH Spor'danöğrendiği Beşiktaş-Ante Rebic flörtüyeniden alevlendi. Amertey ve Onanoile savunmayı geçlendiren siyah-beyazlıyönetim, hücum bölgesi için de çalışmalarınahız verdi. Kartal, bu doğrultudamayıs ayından bu yana gündemdeolan Rebic için harekete geçip Milan'a satınalma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.Hırvat futbolcu da Beşiktaş'a sıcak bekıyor.
LYANCO'NUN YERİNE TORMENA!
İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirdiği Lyanco'yu sakatlık riski nedeniyle geri gönderen Beşiktaş, bu gelişmenin ardından listesindeki isimlerden Vitor Tormena'ya yoğunlaştı. Brezilyalı stoperin kulübü Braga ilegörüşmelere başlayan siyah-beyazlıkurmaylar, 4 milyon Euro bonservisbedeli isteyen Portekiz ekibini,daha düşük bir rakam içinikna etmeye çalışıyor. 27 yaşındaki futbolcu, 1.92'lik boyuna rağmen çabukluğu ile dikkat çekiyor.