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Giriş Tarihi: 23.7.2023

Rebic için yeni teklif

Rebic için yeni teklif
Türkiye'nin ilk olarak SABAH Spor'dan öğrendiği Beşiktaş-Ante Rebic flörtü yeniden alevlendi. Amertey ve Onano ile savunmayı geçlendiren siyah-beyazlı yönetim, hücum bölgesi için de çalışmalarına hız verdi. Kartal, bu doğrultuda mayıs ayından bu yana gündemde olan Rebic için harekete geçip Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Hırvat futbolcu da Beşiktaş'a sıcak bekıyor.

LYANCO'NUN YERİNE TORMENA!
İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirdiği Lyanco'yu sakatlık riski nedeniyle geri gönderen Beşiktaş, bu gelişmenin ardından listesindeki isimlerden Vitor Tormena'ya yoğunlaştı. Brezilyalı stoperin kulübü Braga ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlı kurmaylar, 4 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Portekiz ekibini, daha düşük bir rakam için ikna etmeye çalışıyor. 27 yaşındaki futbolcu, 1.92'lik boyuna rağmen çabukluğu ile dikkat çekiyor.

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Rebic için yeni teklif
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