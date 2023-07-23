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Giriş Tarihi: 23.7.2023 19:30 Son Güncelleme: 23.7.2023 19:44

Son dakika: Galatasaray Bakambu'nun maliyetini açıkladı

Son dakika: Galatasaray Bakambu’nun maliyetini açıkladı

Son dakika haberi: Transferi hızlı takımlarından olan Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkadı. Oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Oyuncunun kazanacağı yıllık ücret belli oldu.

Galatasaray, Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Cedric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak iki sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1 milyon 500 bin avro sezonluk ücret ödenecektir."

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Son dakika: Galatasaray Bakambu'nun maliyetini açıkladı
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