Son dakika haberi: Beşiktaş’a müjdeli haber! Ghezzal gümbür gümbür geliyor...

Beşiktaş, Almanya kampını tamamlayarak İstanbul'a döndü. İşte siyah-beyazlıların A'dan Z'ye kamp raporu:



1- SADECE EMRECAN: Geçtiğimiz ay sonu transfer edilen Emrecan Bulut, İstanbul'dan sonra Almanya'da da kampın tek yeni ismiydi. Şenol Güneş, en azından sağ stoper ve ön liberonun kampta olması gerektiğini belirtse de bu gerçekleşmedi.



2- GÜNEŞ IŞIK SAÇTI: Şenol Güneş, 71 yaşına gelmesine rağmen hâlâ enerjisini koruyor. Deneyimli hoca, zaman zaman kendisi de çalışmalara dahil oldu. Sürekli takımla ve oyunla yaşayan tecrübeli teknik adam, sıkı idman programıyla yoğun tempoda oyuncularına yükleme yaptı.



3- YILMAZ FIRTINASI: Kamptaki antrenmanlarda en çok dikkat çeken şeylerden birisi de Burak Yılmaz'ın motivasyonuydu. Yardımcı antrenörlüğe başlayan çiçeği burnundaki isim, idmanların toplu çalışmalarında ön plandaydı. Şenol Güneş'in de ipleri teslim ettiği isim oldu.



4- MULEKA TAM GAZ: Geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle hiç fayda sağlayamayan Rachid Ghezzal, forma girmeye başladı. Fiziksel açıdan toparlanma sürecine giren Cezayirli kanat oyuncusu, tam hazır hali geldiğinde siyah-beyazlılar için adeta yeni bir transfer haline gelecek. Kalacak mı gidecek mi sorularının gölgesinde çalışmalarına devam eden Muleka da hem antrenmanlar hem maçlarda attığı gollerle formayı bir ucundan yakaladı ve bırakmak istemiyor.



5- TAKIM %100 UYUMLU: Son mağlubiyetini 4 Şubat'ta yaşayan siyah-beyazlılarda mevcut kadronun uyumu kaldığı yerden devam etti. Kamptaki üç hazırlık maçının ikisini kazanan birinde berabere kalan Beşiktaş'ta yıldızların formunu koruması mutlu etti.



6- GÜNEŞ VE ÇEBİ 1.5 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Salı günü kampa katılan başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş ile uzun soluklu toplantılar gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılarda başkanhoca zirvesi antrenmanlarda da devam etti. Çarşamba günü idman sırasında yapılan 1.5 saatlik görüşme sonrası Beşiktaş, Amartey ve Onana transferlerine noktayı koydu



AMARTEY: NEREDE OYNADIĞIMA TAKILMAM

Beşiktaş'ın yeni transferi Amartey, kariyerinde stoper, sağ bek ve defansif orta saha olarak görev yaptığını belirtip ekledi: "Ancak ben nerede oynadığıma takılmam, hocamın kararına saygı duyarım." Yıldız futbolcu, Gana'da çocukken kendisine yardım eden bir kişiye, yıllar sonra bir araba hediye ettiği yönündeki haberler sorulunca da "Evet bu doğrudur. 12 yaşımdayken Gana'da futbol koçumdu. İyi bir insandı, çünkü Afrika'da birilerinin size yardımcı olması oldukça zordur. Gençken benim için yapabileceği her şeyi yaptı" ifadelerini kullandı.



ÖNE ÇIKANLAR



Gedson Fernandes: Portekizli yıldız, antrenmanlardaki enerjisi, çalışkanlığı ve ödevleri harfiyen yerine getirmesi ile dikkat çekti. Yeni sezona bomba gibi gireceğinin mesajını verdi.



Vincent Aboubakar: İdmanlarda da maçlarda da benzer şekilde gol atıyor ve attırıyor. Yeşil sahada her an her saniye varlığını hissettirdi. Hem neşesi, hem de formuyla kampın yıldızlarından birisiydi.



Demir Ege Tıknaz: Daha önce Borussia Dortmund'un da takibinde olan genç yetenek, talihsiz sakatlığından sonra öz güvenli bir dönüş gerçekleştirdi. Hocasının gözüne girerken abilerinin de övgüsünü aldı.



Arthur Masuaku: Tecrübeli sol bek, çalışmalarda dikkat çeken isimlerdendi. Teknik heyetin özellikle hücumda beklentilerini daha fazla karşılamaya başladı.



YETERSİZ KALANLAR



Ajdin Hasic: Teknik heyetin gözünden ilk düşen isim oldu. Çift kale maçlarda dahi takıma girmekte zorlandı.



Kerem Atakan: Çalışkan ancak yeteneklerini doğru kullanma noktasında sıkıntılar yaşıyor. Şenol Güneş de bu noktada birçok kez antrenmanda kendisini uyardı.



Kartal Kayra: İki sezon üst üste Ümraniye'ye kiralanan futbolcunun mevcut kadroda da pek forma şansı bulunmuyor. Kampta da formaya sıkı sıkıya tutunacak performans göstermedi.



Umut Meraş: Kamp süresince ilk 11'de yer edinebilecek bir görüntüsü yoktu. Forma rekabetinde öne çıkma şansını kaçırdı.