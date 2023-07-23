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Giriş Tarihi: 23.7.2023 10:20

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Rebic için yeni teklif!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan Rebic için yeni teklif!

Türkiye'nin ilk olarak SABAH Spor'dan öğrendiği Beşiktaş-Ante Rebic flörtü yeniden alevlendi. Amertey ve Onano ile savunmayı geçlendiren siyah-beyazlı yönetim, hücum bölgesi için de çalışmalarına hız verdi.

Türkiye'nin ilk olarak SABAH Spor'dan öğrendiği Beşiktaş-Ante Rebic flörtü yeniden alevlendi. Amertey ve Onano ile savunmayı geçlendiren siyah-beyazlı yönetim, hücum bölgesi için de çalışmalarına hız verdi. Kartal, bu doğrultuda mayıs ayından bu yana gündemde olan Rebic için harekete geçip Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Hırvat futbolcu da Beşiktaş'a sıcak bekıyor.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Rebic için yeni teklif!
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