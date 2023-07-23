Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan Rebic için yeni teklif!

Türkiye'nin ilk olarakBeşiktaş-Ante Rebic flörtüyeniden alevlendi. Amertey ve Onanoile savunmayı geçlendiren siyah-beyazlıyönetim, hücum bölgesi için de çalışmalarınahız verdi.Hırvat futbolcu da Beşiktaş'a sıcak bekıyor.