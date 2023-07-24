Bjelica: Orsic’in yerini doldurabilecek oyuncu arayışımız var

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Slovenya'nın Kranj şehrinde devam eden yeni sezon kampında açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hırvat teknik adam, dünkü antrenmanda sakatlanıp ön çapraz bağı yırtılan Mislav Orsic'in yerine oyuncu arayışında olduklarını söyledi. Yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Bjelica transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

BJELICA: ORSIC NEREDEYSE HİÇ SAKATLANMAMIŞ BİR OYUNCUYDU

Takımın dünkü idmanında altyapı oyuncusu Hakan Yeşil ile girdiği pozisyonda sakatlanan ve sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilen Mislav Orsic hakkında konuşan Bjelica, "Orsic'in sakatlığı için sizler gibi çok üzgün olduğumu belirteyim. Kendisine buradan sevgilerimi gönderiyorum. 5-6 yıldır onu tanıyorum ve daha önceden tanıdığım süreç boyunca neredeyse hiç sakatlanmamış bir oyuncuydu. Antrenmanda maalesef böyle bir talihsizlik yaşadı. Futbol böyle bir oyun ve sakatlıklar bu işin içerisinde var. O pozisyonda yer alan oyuncumuz Hakan Yeşil ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Desteğimiz onunla. Hiç kimse bir takım arkadaşını ya da rakibini sakatlamak için müdahalede bulunmaz. Maalesef talihsiz bir aksiyonun, pozisyonun içerisinde yer aldı. İki oyuncumuzu da sonuna kadar destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"FERNANDEZ BİRKAÇ HAFTAYA BİZİMLE OLACAK"

Futbolcuların performanslarından memnun olduğunu belirten teknik adam, "Önceki sezonlardaki sezon öncesi kampının nasıl olduğunu bilmiyorum ama benim çalıştığım takımlarda uyguladığım sezon öncesi kampı bu şekilde. Hatta önceki takımlarımda biraz daha yoğundu. Yoğunluğu biraz azalttığımızı da söyleyebiliriz. Oyuncularımızdan genelde aldığımız tepkiler çok iyi oldu. Aramızda bizimle birlikte olan genç oyuncularımız var. Hepsinin idman tempoları ve bize olan yanıtları gerçekten çok iyi oldu. Harika bir kamp dönemi geçirme fırsatı bulduk. Kamp dönemini oynayacağımız iki hazırlık maçı ile tamamlayacağız. Genel itibarıyla harika şartlarda çalıştığımızı söyleyebilirim. İdmanlarımızı oyuncularımızın büyük bir çoğunluğunun katılımıyla yaptık. Onların bize verdikleri reaksiyonlar için çok mutluyum. Talihsizlikler de yaşadık. Fernandez ve Orsic'in sakatlıkları var. Fernandez belki birkaç hafta içerisinde, Orsic ise birkaç ay içerisinde belki bizimle olacak. Onlar döndüklerinde bütün takım arkadaşları gibi ellerinden geldiklerini yaparak katkıda bulunmak için mücadele verecekler. Bundan eminim" diye konuştu.

"SANTRAFOR ARAYIŞIMIZ VAR"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve hedeflediği sisteme göre oyuncu arayışında olduğunu belirten Bjelica, "Orsic'in sakatlığı ile ilgili haberi alınca tabii ki onun yerini doldurabilecek bir oyuncu için çalışmalarımıza başladık. Trezeguet'nin Afrika Kupası nedeniyle birkaç maç bizimle beraber olamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla onun da yerini alabilecek, boşluğunu doldurabilecek bir oyuncu arayışımız var. Mutlaka aramıza oyuncu katmayı düşünüyoruz. 4-3-3 sistemi ile oynayacağımızı daha önce ifade etmiştim. Bu sistemi belki 4-1-4-1 olarak da nitelendirebilirsiniz. Bir defansif orta saha, onun önünde oynayabilecek iki tane ofansif orta saha, iki kanat oyuncusu ve bir santrafor olarak değerlendirebilirsiniz. Ayrılabilecek olan oyuncuların durumuna göre şekillenecek ama şu an baktığınızda belki bir santrafor arayışımız var. Orsic'in sakatlığında sol kanatta onun yerini doldurabilecek bir oyuncu arayışımız var. Yine merkez orta sahada 'box to box' oynayabilecek bir 8 numara olarak nitelendirebilirsiniz. O türde bir oyuncu arayışımızın olduğunu söyleyebilirim. Ayrılacak olan oyuncuların durumu ve sayısına göre tekrar bir arayışımız olabilir. Bütün oyuncularımın idman performansından memnunum. Hepsi çalışmalarına idmana olan açlıkları ile başlıyorlar. Bunların arasında genç oyuncularımızı sayabilirim, geçen yıl kiralık olarak farklı takımda oldukları için bizimle olmayan oyuncuları sayabilirim. Takıma yeni katılan ve geçen yıl takımda olan oyuncuların hepsi inanılmaz bir performans sergiledi. Hepsi iyi bir performans gösterdiklerinde oynayabileceklerinin farkındalar. Oyuncular arasında rekabet ortamı yaratabilmek bizim için önemli bir durum. Bunu da aramıza katacağımız oyuncularla, belki katılacak olan 2-3 oyuncu ile birlikte daha da büyük bir rekabet yaratarak takımın yararına kullanacağımızı düşünüyorum. Beni mutlu eden şeylerden bir tanesi ise oyuncularımızın hepsinin yüksek insan kalitesinde olmaları" dedi.

"BİZ MAÇ MAÇ BAKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bjelica, sezonun ilk maçı için taraftarların desteğine ihtiyaçları olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"İlk maçımızı taraftarımızın önünde oynayacağız. Umuyorum ki dolu tribünler önünde taraftarımıza ilk maçta galibiyeti armağan etme fırsatı bulacağız. İkinci hafta Galatasaray maçımız var ama bizim için en önemli olan maç sıradaki maçımız olacak. Biz maç maç bakmaya çalışıyoruz"

"SIOPIS'E İĞNE TEDAVİSİ BAŞLANDI"

Bjelica, Manolis Siopis'in sakatlık durumu ve teklif edilen sözleşmeyi imzalamamasıyla ilgili, "Siopis geçen haftalarda oynadığımız ilk hazırlık maçından önce belinde bir ağrı hissetti. Belinde hissettiği ağrı dolayısıyla iğne tedavisine başlandı. Takıma verdiğimiz 3 günlük aradan sonra belinde ağrı hissetmeye devam etmesi nedeniyle idmanlara devam edemedi. Kendisi bizim için önemli bir oyuncu. Ona sözleşmesi için teklifimizi yaptık. Sanırım ilk teklif kabul edilmedi. Önümüzdeki haftalarda sürecin nasıl işleyeceğini, görüşmelerin nasıl süreceğini hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA OYUNCU SİRKÜLASYONU TAKIMA DENGESİZLİK KATAR"

Bordo mavili takımda çok fazla oyuncu sirkülasyonu olmayacağını söyleyen Hırvat teknik adam, "Oyuncular açısından baktığınızda, oyuncu sayısı ya da oyuncuların geneli itibarıyla çok fazla değişim taraftarı olan bir insan olmadım. Çok fazla oyuncu sirkülasyonu olduğunda bunlar genelde takıma dengesizlik katıp, takım içerisinde sıkıntılar yaratabilecek durumlar oluşturabilir. Geçen sezondan baktığınızda bile 22 futbolcunun şu an bizimle olmadığını görebiliyorsunuz. Bu aslında çok fazla oyuncu sirkülasyonu demek. Önümüzdeki yıl yine burada olursam oyuncu açısından çok fazla değişim isteyen biri olmayacağım. 15-20 futbolcunun gidip geldiğini görmeyeceksiniz. Bütün oyuncularımızın performansından memnun olduğumu ifade edebilirim. Oyuncuları sürekli değiştirirseniz onları yeni bir hayata, yeni bir futbol tarzına ve yeni bir bakış açısına adapte etmek zorundasınız. Bu da çok kolay bir durum değil. Bunun getirebileceği riskler var. Yönetimle konuştuğum ve istediğim, istemediğim oyuncular yönünde çok fazla haber görüyorum. 'Bu oyuncuları gönderin, bu oyuncular bu takımda olmasın' tarzında ifadelerim olduğuna yönelik şeyler yazılıyor. Böyle herhangi bir konuşmam olmadığını ifade edebilirim. Bütün oyuncularımın performansından ve bize verdiklerinden çok mutluyum. Tabii aramızdan ayrılacak oyuncularımız olabilir. Ayrılma sebepleri benim onlardan mutsuz olmam değil, belki daha iyi oyuncu bulduğumuzdan ötürü olabilir. Kesinlikle mutsuz olduğum açısından değil. Bu haberi yayan kişiler belki bana ya da kulübe iyilik yaptıklarını düşünüyorlar ama oyuncular konusunda huzursuzluk yaratabiliyor. Bu haberler çıktıktan sonra oyuncular belki geceyi uykusuz geçirebiliyorlar. Böyle bir düşüncemin olduğunu düşünebiliyorlar. Ben de böyle bir şey söylemediğim için ikna etmek zorunda kalabiliyorum. Dolayısıyla bu tarz haberlerin ne bana ne de Trabzonspor'a katkı sağlamadığını ifade etmek istiyorum" sözleriyle tamamladı.