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Giriş Tarihi: 24.7.2023

‘Devletimiz olmasa hazırlanamazdık’

‘Devletimiz olmasa hazırlanamazdık’

Deprem felaketinin ardından Süper Lig’e dönecek Hatayspor’un teknik direktörü Volkan Demirel, “Allah’a şükür ayaktayız” deyip, ekledi: “Devletimiz olmasa böyle olamazdı.”

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel yeni sezon hazırlıklarını sürdürdükleri Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bazı kesimlerin kendilerine depremden sonra lige devam etmemelerine yönelik eleştiride bulunduğunu anımsatarak, "Sportif direktörümü kaybettim. 4 hocam ile 5, 6 oyuncum enkazda kaldı. Lig tekrar başladığında morgda cenaze arıyordum. Hayat devam ediyor ve ligde varız. Allah'a şükür dimdik ayaktayız" dedi. Demirel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sponsorlara teşekkür ederek, "Onlar olmasa belki bu kadar hazır olamazdık. Hatay'ı gönülden destekleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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‘Devletimiz olmasa hazırlanamazdık’
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