‘Devletimiz olmasa hazırlanamazdık’

takaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel yeni sezon hazırlıklarını sürdürdükleri Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bazı kesimlerin kendilerine depremden sonra lige devam etmemelerine yönelik eleştiride bulunduğunu anımsatarak,Hayat devam ediyor ve ligde varız. Allah'a şükür dimdik ayaktayız" dedi. Demirel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sponsorlara teşekkür ederek,diye konuştu.