Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Zalgiris maçı için Litvanya'ya gitti
Giriş Tarihi: 24.7.2023 13:38

Galatasaray, Zalgiris maçı için Litvanya'ya gitti

Galatasaray, Zalgiris maçı için Litvanya’ya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yolları (THY) ait özel uçakla saat 11.00'de Litvanya'ya hareket etti. Litvanya yolculuğu öncesi Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yolları (THY) ait özel uçakla saat 11.00'de Litvanya'ya hareket etti. Litvanya yolculuğu öncesi Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takım olarak Zalgiris maçına hazır olduklarını ifade eden Öztürk, "Keyfimiz gayet yerinde, takım hazır, herhangi bir eksiğimiz yok. Sadece ligde değil Şampiyonlar Ligi'nde de ne kadar iddialı olduğumuzu transferlerle gösteriyoruz. Galatasaray taraftarı rahat olsun, bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'dır. İnşallah bu iki ön eleme turu ve Play-Off'u da geçip, ait olduğumuz yerde Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İNSAN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ BİR ŞEY VAR MI?"

Wilfried Zaha transferinin ardından Mauro Icardi transferinde bir sorun olmadığını ifade eden Öztürk, "Gerek Sayın Erden Timur gerek Okan Buruk hocamız ihtiyaçlara göre en iyisini yapıyor. Icardi konusu çok farklı. Icardi zaten el sıkışılmış, bitmiş bir konu. Eşinin sağlık konusu daha önemli. Bence bu tarafa çok fazla yönelmemek lazım. İnsan sağlığından daha önemli bir şey var mı, bence yok. Taraftarın arzusunu da anlıyorum. Galatasaray her zaman her şeyi yapacak güçtedir" şeklinde konuştu

"BİZİM OYUNCULARIMIZ SENTETİK SAHALARDA OYNAMAYA ALIŞIK DEĞİL"

Karşılaşmanın oynanacağı stadyumda zeminin sentetik çim olduğunu ve oyuncuların bu zemine alışık olmadıklarını ifade eden Öztürk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şimdi önemli bir maça çıkıyoruz. Biliyorsunuz orada ligler çok erken başladı. Şu an rakibimizi zayıf, Galatasaray'ı güçlü görmemek lazım. Neticede bu sahada oynanıyor. Bildiğim kadarıyla kendi liglerinde ikinci sıradalar. Çok ateşli bir taraftarı var. 5 bin kişilik küçük bir statları var ama çok ateşli taraftarları var. Bizi orada en çok endişelendiren skordan çok saha. Çünkü sentetik bir saha. Bizim oyuncularımız bu tür sahalarda oynamaya alışık değil. Bu hem performansa etki edebilir hem de Allah korusun sakatlık. Çünkü bu lige ve diğer maçlara sirayet edebilir. Sakatlık olmadan taraftarımızı mutlu edecek bir skorla dönmek istiyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
Burası Afrika değil, Marmaris
İmamoğlu'nun ihanet toplantısı ifşa olmuştu! CHP'de kavga büyüyor: O isme MYK yasağı
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
Muhalefet iktidara mı çalışıyor?
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siz, PKK ve uzantılarıyla, FETÖ'cülerle yolunuza devam edin
FETÖ'nün yeni taktiği AVM tuvaletleri! Para transferini tuvaletlerde yaparken yakalandılar
SON DAKİKA | Kabine toplantısı yarın Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek! İşte masadaki konular
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP cephesinde yeni bir şey yok
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Zalgiris maçı için Litvanya'ya gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA