Galatasaray, Zalgiris maçı için Litvanya’ya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yolları (THY) ait özel uçakla saat 11.00'de Litvanya'ya hareket etti. Litvanya yolculuğu öncesi Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takım olarak Zalgiris maçına hazır olduklarını ifade eden Öztürk, "Keyfimiz gayet yerinde, takım hazır, herhangi bir eksiğimiz yok. Sadece ligde değil Şampiyonlar Ligi'nde de ne kadar iddialı olduğumuzu transferlerle gösteriyoruz. Galatasaray taraftarı rahat olsun, bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'dır. İnşallah bu iki ön eleme turu ve Play-Off'u da geçip, ait olduğumuz yerde Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İNSAN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ BİR ŞEY VAR MI?"

Wilfried Zaha transferinin ardından Mauro Icardi transferinde bir sorun olmadığını ifade eden Öztürk, "Gerek Sayın Erden Timur gerek Okan Buruk hocamız ihtiyaçlara göre en iyisini yapıyor. Icardi konusu çok farklı. Icardi zaten el sıkışılmış, bitmiş bir konu. Eşinin sağlık konusu daha önemli. Bence bu tarafa çok fazla yönelmemek lazım. İnsan sağlığından daha önemli bir şey var mı, bence yok. Taraftarın arzusunu da anlıyorum. Galatasaray her zaman her şeyi yapacak güçtedir" şeklinde konuştu

"BİZİM OYUNCULARIMIZ SENTETİK SAHALARDA OYNAMAYA ALIŞIK DEĞİL"

Karşılaşmanın oynanacağı stadyumda zeminin sentetik çim olduğunu ve oyuncuların bu zemine alışık olmadıklarını ifade eden Öztürk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şimdi önemli bir maça çıkıyoruz. Biliyorsunuz orada ligler çok erken başladı. Şu an rakibimizi zayıf, Galatasaray'ı güçlü görmemek lazım. Neticede bu sahada oynanıyor. Bildiğim kadarıyla kendi liglerinde ikinci sıradalar. Çok ateşli bir taraftarı var. 5 bin kişilik küçük bir statları var ama çok ateşli taraftarları var. Bizi orada en çok endişelendiren skordan çok saha. Çünkü sentetik bir saha. Bizim oyuncularımız bu tür sahalarda oynamaya alışık değil. Bu hem performansa etki edebilir hem de Allah korusun sakatlık. Çünkü bu lige ve diğer maçlara sirayet edebilir. Sakatlık olmadan taraftarımızı mutlu edecek bir skorla dönmek istiyoruz."