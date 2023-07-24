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Giriş Tarihi: 24.7.2023 12:51

Galatasaray'dan Mislav Orsic için "geçmiş olsun" mesajı!

AA
Galatasaray’dan Mislav Orsic için geçmiş olsun mesajı!

Galatasaray, sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilen Trabzonspor futbolcusu Mislav Orsic için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Antrenmanda üzücü bir sakatlık geçiren Trabzonspor oyuncusu Mislav Orsic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, Slovenya'da kampta bulunan takımının dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanmıştı. Muayene edilen ve MR görüntüsü alınan Hırvat oyuncunun sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmişti.

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Galatasaray'dan Mislav Orsic için "geçmiş olsun" mesajı!
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