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Giriş Tarihi: 24.7.2023 19:06 Son Güncelleme: 24.7.2023 19:08

Son dakika haberi: Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri! Dev maç öncesi önemli açıklamalar...

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan flaş transfer sözleri! Dev maç öncesi önemli açıklamalar...

Son dakika haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris maçı öncesi basın toplantısında açıklama yaparken, transferler hakkına önemli sözlerde bulundu. İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu karşılaşmasında Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Buruk, "Sahasında iyi oynayan bir takımla (Zalgiris) karşılaşacağız. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Avantajlı bir skor almak istiyoruz." dedi.

"ZOR OLACAK"

Kerem Aktürkoğlu ise, "Galatasaray'ın yeri her zaman Şampiyonlar Ligi'dir. Zalgiris'e saygı gösteriyoruz. Rakibimizin güçlü yanları var, onları iyi analzi ettik. Zor olacak. Bize yakışanı yapıp, rövanş öncesinde avantajlı skoru alacağız." şeklinde konuştu.

SÜPER KUPA SÖZLERİ

Süper Kupa ile ilgili de açıklamalarda bulunan Buruk, "Süper Kupa'nın tarihi ve nerede oynanacağı belli değil. Azerbaycan'da olursa, oradaki taraftarlarımızla bir Süper Kupa sevinci yaşamak isteriz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. Oyuncularımız, stadımız, taraftarımız... Buna hazırız. Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi serüveni yaşadım. İnşallah bunu Galatasaray'da da gerçekleştiririm." dedi.

"GEÇEN SENE ŞAMPİYON OLDUK..."

Kerem Aktürkoğlu ise, "Şampiyonlar Ligi müziği ile sahaya çıkmadım, bu hayallerim arasında. Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz. Ülke olarak bu elemelerden kurtulup, direk gruplardan başlamalıyız. Kaliteli oyuncuların transferi beni mutlu ediyor. Geçen sene yaptıklarımız ortada. Geçen sene şampiyon olduk, bu sene de Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz." sözlerini kullandı.

"TRANSFERİ KENARA BIRAKTIK"

Zaha'nın transfer süreci ile ilgili de konuşan Galatasaray Teknik Direktörü, "Transferler için yüz yüze konuşuyoruz, video konferans yapıyoruz. Bir oyuncunun, hocasında bilgi alması önemli. Tek düşüncemiz Şampiyonlar Ligi. Transferi kenara bıraktık. İstediklerimiz ve düşündüklerimiz belli. Erden Bey, yönetim gerekeni yapıyor. Ben sahaya odaklandım. Transferi düşünmüyorum. Çok iyi oyuncularım var. Sahaya odaklanmak istiyorum. Değerli eleme maçları oynayacağız. Transferler gelir, gider... Bizim heyecanımız Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek." dedi.

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Son dakika haberi: Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri! Dev maç öncesi önemli açıklamalar...
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