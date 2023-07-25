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Giriş Tarihi: 25.7.2023 08:48

Ancelotti’nin tüm planları Arda’yla!

Ancelotti’nin tüm planları Arda’yla!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve orada da gösterdiği performans ile kısa sürede kendini Ancelotti'ye kanıtlayan Arda Güler için İspanyol Marca gazetesi geniş bir analiz yayınlarken, dizindeki sorun nedeniyle riske edilmediğinin altı çizildi. Ancelotti'nin Arda Güler'i 27 Temmuz'daki Manchester United karşılaşmasında oynatmayı düşündüğü vurgulandı.

Real Madid'in ABD'de katıldığı hazırlık turnuvasında ilk rakibi Milan'dı. İspanyol ekibi 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanırken, Arda Güler müsabakayı yedek kulübesinde tamamladı. İspanyol Marca gazetesi, oyuncu için geniş bir analiz yayınlarken dizindeki sorun nedeniyle riske edilmediğinin altı çizildi. Dizindeki problemin geçmesi halinde teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler'i 27 Temmuz'daki Manchester United karşılaşmasında oynatmayı düşündüğü vurgulandı, idman performansından da övgüyle bahsedildi. Arda'nın kulüp için önemli olduğu ve yönetimin oyuncuyu sürekli oynatarak süreci hızlandırmaya niyeti olmadığı da hatırlatıldı. Arda'nın sağlıklı olması halinde Bellingham'ın yerine kullanılacağı ve her iki oyuncunun da 10 numara için hazırlandığı aktarıldı.

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Ancelotti’nin tüm planları Arda’yla!
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