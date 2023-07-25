İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! "Birkaç oyuncu bitmek üzere"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Moldova ekibi Zimbru Chisinau takımını konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal ve Bright Osayi-Samuel düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'EN İYİ FUTBOLUMU İSMAİL KARTAL DÖNEMİNDE OYNADIM'

Basın toplantısında ilk olarak açıklamalarda bulunmaya başlayan Bright Osayi-Samuel, en iyi futbolunu İsmail Kartal yönetiminde oynadığını belirterek, "Hocamızın nasıl bir oyun oynattığını herkes biliyor. O zaman da öz güvenli oynuyorduk. Fenerbahçe'de en iyi futbolumu İsmail Kartal döneminde oynadım. Rusya'da iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Oradan çıktığımı maçlar çok önemliydi." dedi.

'DEDİKODULARI DİNLEMİYORUM'

Kendisi hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında ise başarılı futbolcu, "Şu anda Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Dedikoduları dinlemiyorum. Hocamıza inanıyorum, o da bana inandığını hissettiriyor." şeklinde konuştu.

'YÜZDE 100 HAZIR DEĞİLİZ'

Osayi Samuel sonrası konuşan İsmail Kartal, takımın henüz tam olarak hazır olmadığını belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Yarın ilk resmi maçımıza çıkacağız. Şu ana kadarki çalışmalarla fizik ve felsefe olarak yüzde 100 hazır durumda değiliz. yüzde 50-60 düzeyindeyiz. Geç gelenler var, milli takımlardan dönenler var. Bireysel olarak fizik çalışmaları yaptırıyoruz."

'OYUN STİLİNİ DEVAM ETTİRECEĞİM'

Sahada oynatacağı oyu n olarak ise Kartal, "Geçen sene farklı bir oyun stili vardı. Bizim oyun stilimiz farklı. Geçen dönemimde bıraktığım oyun stilini devam ettireceğim. Geçmişte bizimle çalışan oyuncularımız ne istediğimi biliyorlar." dedi.

TRANSFER SÖZLERİ

Transfer görüşmeleri ile ilgili olarak tecrübeli teknik adam, "Yaptığımız transferler var. Yapabileceğimiz ve görüşmelerimiz süren oyuncular var. Başkanımız ve yönetimimiz çalışmaları sıkı bir şekilde sürdürüyorlar." şeklinde konuştu.

'BİRKAÇ TANE TRANSFER BİTMEK ÜZERE'

Sarı-lacivertli taraftarlara transfer müjdesi de veren Kartal, "Kadromuza birkaç takviye daha yapılacak. A, B ve C planlarımız var. Transfer kolay yapılmıyor. Ya maddi konular oluyor, ya başkaları talip oluyor. Yıldız oyuncudan ziyade olması gereken yerlere transfer yapacağız. Tabii içlerinde yıldız oyuncular da olacak. Başkanımız kaleci transferini yürütüyor. Her türlü çabayı gösteriyor. Biz de bu transfer için başkanımızla görüştük. Şu anda birkaç tane oyuncu bitmek üzere. Önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunlardan biri de kaleci." ifadelerini kullandı.

DZEKO VE TADİC SÖZLERİ

Takımın yeni yıldızları Dzeko ve Tadic hakkında İsmail Kartal, "Dzeko ve Tadic dünya çapında oyuncular. Geldikleri günden itibaren herkese yakın davranıyorlar. İyi ilişkiler içerisindeler. Ben nasıl bir takım istediğimi, Fenerbahçe taraftarının nasıl bir takım izlemek istediğini onlara anlatıyorum." dedi.