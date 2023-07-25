Crystal Palace Başkanı Steve Parish, Zaha’nın ayrılık sebeplerini açıkladı!

"BURADA BİRÇOK GENÇ OYUNCUMUZ ZAHA GİBİ OLMAK İSTİYOR"

"Zaha arkasında büyük bir dostluk bıraktı. O bizim en çok şampiyonluk yaşayan yıldızımızdı. Buradaki tüm genç oyunculara ilham olmuş olan bir oyuncuydu. Birçok genç oyuncumuz burada Zaha gibi olmak istiyor."

"ONU İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Zaha olmasaydı bugün olduğumuz kulüp olamazdık. Premier Lig'de üst üste 11. sezonumuza giriyoruz ve o bu sezonların büyük çoğunluğuna bizlere öncülük etti. Maçlarda bizlere inanılmaz anlar yaşatan ve saha dışında da toplum için çok çalışarak insanlara ilham veren olağanüstü bir oyuncu olarak hepimizin hafızasında yer alacak. Birçok Crystal Palace taraftarı gibi ben de bundan sonra seni uzaktan izleyeceğim ve ona yeni macerasında başarılar diliyorum"