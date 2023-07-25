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Giriş Tarihi: 25.7.2023 15:17

Crystal Palace Başkanı Steve Parish, Zaha'nın ayrılık sebeplerini açıkladı!

Crystal Palace Başkanı Steve Parish, Zaha’nın ayrılık sebeplerini açıkladı!

Galatasaray, uzun yıllar boyunca Premier Lig'de mücadele eden Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha transferinden sonra adından söz ettirmeyi başardı. Crystal Palace Başkanı Steve Parish, kulübün resmi internet sitesi için verdiği röportajda Zaha'nın neden ayrılmak istediğini açıkladı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde adından söz ettirerek Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin de görüşmeler yaptığı deneyimli yıldız, tercihini Galatasaray'dan yana yaptı.

BAŞKA PARISH, ZAHA'NIN AYRILIK SEBEBİNİ AÇIKLADI

Yıldız oyuncunun sözleşmesinin sona ermesinden sonra tercihini Galatasaray'dan yapması özellikle de kulüpte şaşkınlık yarattı. Crystal Palace Başkanı Steve Parish, Zaha'nın ayrılık sebepleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ZAHA YENİ BİR MACERAYA BAŞLAMAK İSTEDİ"

Kulüp Başkanı Parish şunları söyledi: "Zaha, bizim en değerli oyuncumuzdu. Onun kalmasını çok istesek de kendisi artık yeni bir kariyere ve maceralara başlamak istediğini bize iletti. Buna saygı duyuyoruz. O uzun yıllardır bu kulübe hizmet verdi."

"BURADA BİRÇOK GENÇ OYUNCUMUZ ZAHA GİBİ OLMAK İSTİYOR"

"Zaha arkasında büyük bir dostluk bıraktı. O bizim en çok şampiyonluk yaşayan yıldızımızdı. Buradaki tüm genç oyunculara ilham olmuş olan bir oyuncuydu. Birçok genç oyuncumuz burada Zaha gibi olmak istiyor."

"ONU İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Zaha olmasaydı bugün olduğumuz kulüp olamazdık. Premier Lig'de üst üste 11. sezonumuza giriyoruz ve o bu sezonların büyük çoğunluğuna bizlere öncülük etti. Maçlarda bizlere inanılmaz anlar yaşatan ve saha dışında da toplum için çok çalışarak insanlara ilham veren olağanüstü bir oyuncu olarak hepimizin hafızasında yer alacak. Birçok Crystal Palace taraftarı gibi ben de bundan sonra seni uzaktan izleyeceğim ve ona yeni macerasında başarılar diliyorum"

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Crystal Palace Başkanı Steve Parish, Zaha'nın ayrılık sebeplerini açıkladı!
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