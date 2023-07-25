Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den orta sahaya Suat Serdar hamlesi!
Giriş Tarihi: 25.7.2023 10:06

Fenerbahçe'den orta sahaya Suat Serdar hamlesi!

Fenerbahçe’den orta sahaya Suat Serdar hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha için yerli takviye konusunda Suat Serdar'da karar kıldı.

9 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe, orta saha pozisyonuna bir transfer yapacak. Listesine Borussia Dortmund'dan Salih Özcan ve Hertha Berlin'den Suat Serdar'ı alan Kanarya'nın tercihi belli oldu: Suat Serdar.

HERTHA'YA VEDA VAKTİ GELDİ
Almanya'dan gelen haberlere göre; sezon açılışını yapan Hertha Berlin'de teknik direktör Pal Dardai futbolcunun satışına onay verdi. Takımdaki sayısal eksikliğin giderilmesini isteyen Dardai'nin Suat Serdar'ın yerine yeni bir ismi beklediği belirtildi. Transferde Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'ı da listesinde bulunduran Kanarya'nın, 13 milyon euro maliyeti nedeniyle Özcan'da geri adım attığı ve Suat Serdar'ın bir adım önde olduğu öğrenildi.



TRANSFER PAZARLIĞI BAŞLADI
Fenerbahçe ile Alman ekibi arasında 26 yaşındaki futbolcu için pazarlıkların başladığı gelen haberler arasında. Merkez orta sahanın yanı sıra, ön libero ve 10 numarada da oynayabilen Suat Serdar'a 4.5 milyon euro değer biçiliyor. Geçen sezon Berlin ekibinde 33 maçta süre alan futbolcu, 4 gol attı, 2 de asist katkısı yaptı. Daha önce Mainz ve Schalke formalarını da giyen gurbetçi oyuncu, TFF'nin yeni kuralına göre yerli oyuncu statüsünde oynayabilecek. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Adana Kozan'da şiddetli deprem! Adana Valisi'nden ilk açıklama geldi: Yıkılan bina var mı?
Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! Gözaltına alındı
CHP'li Bülent Kerimoğlu: İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!
CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
HÜDA PAR saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Zengin babanın hovarda oğlu
Daha çok beklersiniz
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den orta sahaya Suat Serdar hamlesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA