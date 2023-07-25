Fenerbahçe’ye Livakovic’ten kötü haber! Suudi Arabistan’dan flaş teklif...

Şu ana kadar 8 transfer yapan Fenerbahçe yönetimi, kaleci transferi için de Dominik Livakovic ve kulübü Zagreb'i ikna etmek için yoğun bir mesai harcıyor.

F.BAHÇE'NİN LIVAKOVIC ISRARI DEVAM EDİYOR

Altay Bayındır'ın yerine Livakovic'i getirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'e 8+2 milyon Euro teklif etmeyi planlarken, Suudi Arabistan'dan bir takımın deneyimli kaleciye talip olduğu ortaya çıktı.