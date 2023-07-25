Fenerbahçe’ye Livakovic’ten kötü haber! Suudi Arabistan’dan flaş teklif...

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için kesenin ağzını Fenerbahçe, bu yaz döneminde de kadrosuna flaş isimler kattı. Sarı-lacivertli takımın transferde durmaya niyeti yok.
Şu ana kadar 8 transfer yapan Fenerbahçe yönetimi, kaleci transferi için de Dominik Livakovic ve kulübü Zagreb'i ikna etmek için yoğun bir mesai harcıyor.
F.BAHÇE'NİN LIVAKOVIC ISRARI DEVAM EDİYOR
Altay Bayındır'ın yerine Livakovic'i getirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'e 8+2 milyon Euro teklif etmeyi planlarken, Suudi Arabistan'dan bir takımın deneyimli kaleciye talip olduğu ortaya çıktı.
YILLIK 5 MİLYON EURO
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'dan sürpriz bir takımın Dominik Livakovic'e yıllık 5 milyon Euro teklif ettiği yazıldı. Fenerbahçe'de ise yaklaşık yıllık 2 milyon Euro kazanması beklenen Livakovic ve kulübünün teklifleri değerlendirdiği belirtildi.