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Giriş Tarihi: 25.7.2023 11:07

Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber! Suudi Arabistan'dan flaş teklif...

Fenerbahçe’ye Livakovic’ten kötü haber! Suudi Arabistan’dan flaş teklif...

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de hareketlilik devam ederken, gözler yeni kaleci transferine çevrildi. Altay Bayındır'ın yerine Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i getirmeyi planlayan Fenerbahçe'ye bu transferde kötü haber geldi. Deneyimli kaleci için Suudi Arabistan'dan talip çıktığı iddia edildi.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için kesenin ağzını Fenerbahçe, bu yaz döneminde de kadrosuna flaş isimler kattı. Sarı-lacivertli takımın transferde durmaya niyeti yok.

Şu ana kadar 8 transfer yapan Fenerbahçe yönetimi, kaleci transferi için de Dominik Livakovic ve kulübü Zagreb'i ikna etmek için yoğun bir mesai harcıyor.

F.BAHÇE'NİN LIVAKOVIC ISRARI DEVAM EDİYOR

Altay Bayındır'ın yerine Livakovic'i getirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'e 8+2 milyon Euro teklif etmeyi planlarken, Suudi Arabistan'dan bir takımın deneyimli kaleciye talip olduğu ortaya çıktı.

YILLIK 5 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'dan sürpriz bir takımın Dominik Livakovic'e yıllık 5 milyon Euro teklif ettiği yazıldı. Fenerbahçe'de ise yaklaşık yıllık 2 milyon Euro kazanması beklenen Livakovic ve kulübünün teklifleri değerlendirdiği belirtildi.

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Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber! Suudi Arabistan'dan flaş teklif...
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