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Giriş Tarihi: 25.7.2023 08:44

Galatasaray'ın Avrupa serüveni başlıyor!

Galatasaray’ın Avrupa serüveni başlıyor!

Galatasaray, 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius mücadelesi ile Devler Ligi yolculuğuna adım atıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak hedefiyle yola çıkan G.Saray, bugün ilk sınavını verecek. Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile deplasmanda bugün 19.00'da karşı karşıya gelecek olan sarıkırmızılılar, rakibini 2 Ağustos Çarşamba günü sahasında konuk edecek. Aslan dış sahada son 6 Avrupa maçını kaybetmezken 2 galibiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrılmıştı. G.Saray'ın rakibi Vilnius, Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunda sahasında 0-0 berabere kaldığı K.Makedonya ekibi Struga'yı dış sahada 2-1 yenip tur vizesini almıştı.

BARIŞ İLK 11'DE, HALİL KULÜBEDE
G.SARAY dün akşam Zalgiris Vilnius maçı için son çalışmasını yaptı. UEFA listesine yazılmayan Bakambu ve Zaha, karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, santrfor pozisyonunda Barış Alper Yılmaz'a görev verecek. Yeni transfer Halil Dervişoğlu ise kulübede şans bekleyecek.

ZALGİRİS'İ TANIYALIM
ZALGİRİS Vilnius, 1947 yılında kuruldu. Tarihinde 10 Litvanya Ligi şampiyonluğu, 14 Litvanya Kupası ve 8 Litvanya Süper Kupası şampiyonluğu bulunan Zalgiris, geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katıldı ve UEFA kulüp organizasyonlarında grup aşamasında yer alan ilk Litvanya takımı oldu.
KAZAKİSTANLI teknik direktör Vladimir Cheburin'in çalıştırdığı yeşil-beyazlı takımın kadrosunda en dikkat çeken isim; Nijeryalı forvet Mathias Oyewusi Kehinde.
SUNI çimle kaplı LFF Stadyumu'ndaki sentetik saha, Galatasaray'ı zorlayacak.
8 milyon Euro'luk piyasa değeri olan kulübün, 700 bin Euro ile en değerli ismi Brezilyalı santrfor Renan Oliveira.
BU sezon 12 oyuncu kadrosuna katan Zalgiris hiç bonservis ödemesi yapmadı.

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Galatasaray'ın Avrupa serüveni başlıyor!
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