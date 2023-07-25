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Giriş Tarihi: 25.7.2023 14:22

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç’tan, Çağdaş Atan açıklaması!

DHA
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç’tan, Çağdaş Atan açıklaması!

Yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldıramayan Kayserispor'da, teknik direktör Çağdaş Atan’ın istifa ettiği yönünde çıkan haberler sonrası basın sözcüsü Samet Koç açıklama yaparak, Atan'ın görevinin başında olduğunu söyledi.

Son 2 sezondur transfer yasağı bulunan Kayserispor'da, teknik direktör Çağdaş Atan'ın istifa ettiği yönünde sosyal medyada çıkan bazı haberler sonrası basın sözcüsü Samet Koç yazılı açıklama yaparak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Basın sözcüsü Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hocamız sabah idmanını tamamlamış ve daha alnındaki ter kurumadan teknik çalışmalarına devam etmektedir. Hocamızın istifa ettiği yöndeki haberlerin camiamızı yıprattığını belirtmek isterim. Kimsenin bu habere sevineceğini düşünmüyorum. Ancak kaçınılmaz sona yaklaştığımızı da hatırlatırım. Hepimizi üzecek bu gelişme yaşanmadan önce kulübümüze sahip çıkalım. Mahkeme kadıya mülk değil, bu kulüp bize yük değil..! Seve seve hizmet ediyoruz, mesaimizin çoğunu burada harcıyoruz. Ama verdiğimiz sözlerinde arkasındayız. Transfer yapılmadan başlanacak sezonda yönetim olarak devam etmeyeceğimizi Ali Çamlı basın önünde defalarca tekrar etmiştir" ifadelerine yer verdi.

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Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç’tan, Çağdaş Atan açıklaması!
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