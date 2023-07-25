Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "İstifa etmedim"
Giriş Tarihi: 25.7.2023 12:38

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "İstifa etmedim"

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: İstifa etmedim

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, istifa ettiği yönündeki haberlere ilişkin olarak, "İstifa etmedim" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, istifa ettiği yönündeki haberlere ilişkin olarak, "İstifa etmedim" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Atan, "Kayserisporumuzun değerli taraftarına: İstifa etmedim. Tek gündemimiz elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak ve transfer tahtasının açılması olmalı. Yönetimimizin bana verdiği söze güveniyor ve sezonun ilk gününe transferlerin yetişmesini bekliyorum. Geç kaldığımız için üzgünüm. Fakat ilk maçımıza kadar bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Adana Kozan'da şiddetli deprem! Adana Valisi'nden ilk açıklama geldi: Yıkılan bina var mı?
Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! Gözaltına alındı
CHP'li Bülent Kerimoğlu: İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum
Zengin babanın hovarda oğlu
Türkiye başarı hikayesi yazıyor! Başkan Erdoğan duyurdu: Tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmesine imza attık
Daha çok beklersiniz
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
FETÖ’nün İP oyunu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HÜDA PAR saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "İstifa etmedim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA