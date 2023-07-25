Rakipleri geçelim yola devam edelim

Ludogorets/LjubljanaG.SARAY Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda bugün sahaya çıkacak. Dün ise Cimbom'un turu geçmesi halindeki rakipleri belli oldu.Bulgar ekibi Ludogorets'in piyasa değeri 42 milyon Euro olarak hesaplanıyor. 18 milyon Euro'luk değere sahip olan Olimpija Ljubljana, geçen sezonu eski G.Saraylı oyuncu Albert Riera yönetiminde şampiyon olarak tamamlamıştı.Galatasaray-Zalgiris Willy Delajod (Fransa) KONFERANS LIGITirana-Beşiktaş Stuart Attwell (İngiltere) Adana Demirspor-Cluj N.Verboomen (Belçika) Zimbru-Fenerbahçe Rob Harvey (İrlanda)MOLDOVA temsilcisi Zimbru ile oynayacağı 2 maç sonunda F.Bahçe turu geçersegalibi, Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi olacak.FC Tirana ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçlarının ardından tur vizesini alırsaeşleşmesi galibi ile karşılaşacak.Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Cluj ile karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor, 3. tura yükselmesi halindeeşleşmesinin kazananı ile kozlarını paylaşacak.