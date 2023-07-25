Rakipleri geçelim yola devam edelim

Avrupa’daki dört temsilcimizin 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu
ASLAN'IN ADI YETER
Ludogorets/Ljubljana
G.SARAY Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda bugün sahaya çıkacak. Dün ise Cimbom'un turu geçmesi halindeki rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar 3. turayükselirse PFC Ludogorets 1945 / NKOlimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiile oynayacak. Bulgar ekibi Ludogorets'in piyasa değeri 42 milyon Euro olarak hesaplanıyor. 18 milyon Euro'luk değere sahip olan Olimpija Ljubljana, geçen sezonu eski G.Saraylı oyuncu Albert Riera yönetiminde şampiyon olarak tamamlamıştı. Sarıkırmızılılarturu geçmesi halinde ilk maçıdeplasmanda oynayacak. ŞampiyonlarLigi'nden elenmesi halinde Avrupa Ligi3. ön eleme turunda mücadele verecekolan G.Saray burada ise Klaksvik-Hackeneşleşmesinin galibiyle oynayacak.
İŞTE EKİPLERİMİZİN RÖVANŞTAKİ HAKEMLERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ
Galatasaray-Zalgiris Willy Delajod (Fransa) KONFERANS LIGI
Tirana-Beşiktaş Stuart Attwell (İngiltere) Adana Demirspor-Cluj N.Verboomen (Belçika) Zimbru-Fenerbahçe Rob Harvey (İrlanda)
FENERBAHÇE'YE KOLAY LOKMA
MOLDOVA temsilcisi Zimbru ile oynayacağı 2 maç sonunda F.Bahçe turu geçerse Differdange(Lüksemburg) /Maribor (Slovenya) galibi, Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi olacak.
KARA KARTAL'A TANIDIK ÇIKTI! BEŞIKTAŞ,
FC Tirana ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçlarının ardından tur vizesini alırsa Zeljeznicar(Bosna Hersek)/NeftçiBakü (Azerbaycan) eşleşmesi galibi ile karşılaşacak.
ADANA DEMIR'IN DIŞINE GÖRE UEFA
Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Cluj ile karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor, 3. tura yükselmesi halinde Osijek (Hırvatistan) /ZTE (Macaristan) eşleşmesinin kazananı ile kozlarını paylaşacak.