Son dakika haberi: Galatasaray’dan transfer destanı! Avrupa Zaha’yı konuşuyor...

Türk futbol tarihinin en büyük transfer çekişmelerinden birine G.Saray ile F.Bahçe imza atarken, Wilfried Zaha kararını sarı-kırmızılı takımdan yana verdi. Oyuncunun bu tercihi İngiliz medyasını şaşırtırken C.Palace'ın yanı sıra F.Bahçe ve Suudi Arabistan'dan gelen daha cazip tekliflerin kabul edilmediği vurgusu yapıldı.

İŞTE O MANŞETLER:



BBC (İngiltere): "Crystal Palace, haftalık 200 bin Sterlin'lik teklifte bulundu. Ancak Zaha, G.Saray'ı seçti."

The Sun (İngiltere): "Zaha bir transfer destanı ile G.Saray taraftarının karşısına çıktı."

Daily Mail (İngiltere): "Zaha, Crystal Palace taraftarına duygusal bir mesaj gönderdi ve G.Saray'a imza attı."

Guardian (İngiltere): "Crystal Palace, Lazio, Al-Nassr ve Fenerbahçe istedi. Galatasaray'daki ücreti, Premier Lig ya da Arabistan'da kazanacağından daha düşük. Buna karşın Galatasaray'ı tercih etti."

Sky Sport (İngiltere): "Atletico Madrid ve üç Şampiyonlar Ligi kulübü daha Zaha'yı istedi. Ama oyuncu, Galatasaray'ı seçti." Corierre dello Sport (İtalya): "Sabitzer Dortmund'a, Zaha Galatasaray'a."



8 MADDEDE WİLFRİED ZAHA



ZAHA'DAN ÇALIM YEDIĞINIZI GOLE SEVİNDİĞİNDE ANLARSINIZ!



Son yıllarında Crystal Palace'ta sol kanat olarak görsek de oyuncu sağ forvet ve santrfor arkası olarak katkı verebiliyor.

Zaha transferi ile G.Saray 4-2-3-1, 4-4-2 ve 3-5-2 taktiklerini de daha rahat oynayabilecek yapıya büründü.

Dribbling özelliği ile Premier Lig'in en etkili isimlerinden olan Zaha, geçen sezon maç başına 5.2 başarılı dribbling ortalaması ile ilk sıraya çıktı.

Özellikle açık alan bulduğunda deparları ile rakip savunmanın tüm dengesini bozan 30 yaşındaki oyuncu son vuruş becerisini de yanına eklemeyi ihmal etmiyor.

Bire birde müthiş çalım yeteneğine sahip olan Zaha, dar alanda bu özelliğini asist katkısına çevirebiliyor.



Sağ ayak içini çok iyi kullanan ve özellikle tek vuruşta rakip kalecileri avlayan Wilfried Zaha, ceza sahası çevresinden de etkili vuruşlar yapabiliyor.

Oyuncunun eksilerinden biri, savunma katkısının az olması. Bu bölgede arkasında oynayacak beklerin ve orta saha oyuncularının onun boşluğunu mutlaka doldurması gerekiyor.

Süratini avantaja çevirirken sık sık yerde kalması, ikili mücadelede güç dengesinin rakiplerden yana olması en büyük handikapı. İngiltere'de Zaha'ya yönelik en büyük eleştiri sürekli yere düşmesi. Oyuncu ise bunu süratli yapısına bağlıyor...



2022-23 SEZONUNDA PREMIER LİG'DE NE YAPTI?



27 Maç - 7 Gol - 2 Asist

3.83 Başarılı Dribbling

4.83 Başarılı Atak Aksiyonu

7.58 Kazanılan İkili Mücadele

4.33 RCS Topla Buluşma

0.71 İsabetli Şut



MAAŞININ YÜZDE 10'U HAYIR KURUMLARINA



G.Saray ile yıllık 5.5 milyon Euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya varan Wilfried Zaha, hayırseverliği ile de öne çıkıyor. Fildişi Sahili doğumlu olan futbolcu, kariyeri boyunca aldığı aylık maaşın %10'unu düzenli olarak İngiltere ve Fildişi Sahillerindeki hayır kurumlarına gönderiyor. Bu kurumlar ağırlıklı olarak çocukların eğitimi için çaba sarfediyor.



CRYSTAL PALACE TARAFTARINDAN TEPKİ



Fildişi Sahilli oyuncu dün C.Palace taraftarına duygusal bir mesajla veda etti. "8 yaşımdan beri Crystal Palace tişörtünü giyiyordum" ifadelerini yapan oyuncu, taraftara ve kulübe teşekkür etti. Ancak İngiliz ekibinin taraftarları, kulübün sembol oyuncusu haline gelen Zaha'nın gidişi nedeniyle kızgın. Haftalık 200 bin Pound'luk teklifin ikna edici olmadığı ve manevi destek de yapılması gerektiğini hatırlatan taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.



TRANSFER VİDEOSUNDA FENERBAHÇE'YE GÖNDERME



Sarı-kırmızılıların Zaha ile anlaştığı haberini sunan Sky Sports spikeri Jo Wilson'un "Galatasaray" telaffuzu gündem olmuştu. G.Saray da Zaha'nın transferini açıkladığı videoda Wilson'a da yer verdi. Wilson'ın, "Türk futbol tarihinin en çok lig şampiyonluğuna sahip kulübü Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi umuyor" ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca Zaha da müzeyi gezerken, "Bu kadar kupayı hiç bir arada görmemiştim" dedi.