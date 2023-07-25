Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Galatasaray, Avrupa defterini açıyor! Zalgiris maçında ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 25.7.2023 17:48 Son Güncelleme: 25.7.2023 17:52

Son dakika haberleri: Galatasaray, Avrupa defterini açıyor! Zalgiris maçında ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Avrupa defterini açıyor! Zalgiris maçında ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuyla çıkıyor. Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda kazanarak avantaj sağlamak istiyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. İşte son dakika haberinin detayları...

Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkıyor.

Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ZALGIRIS: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi

GALATASARAY: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Zaniolo, Kerem, Barış Alper.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı.

GALATASARAY'IN KADROSU

Sarı-kırmızılı ekibin Zalgiris karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.

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Son dakika haberleri: Galatasaray, Avrupa defterini açıyor! Zalgiris maçında ilk 11'ler belli oldu...
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