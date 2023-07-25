Süper Kupa maçı devre arasında!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşması için tarih verdi. İki ekibin de Avrupa macerasına vurgu yapılırken, şu ifadeler kullanıldı:Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi Eleme Müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, G.Saray'ın maçlarının Salı/Çarşamba, F.Bahçe'nin ise Perşembe oynanacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, maçın devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir.