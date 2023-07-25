Trabzonspor’a bir kötü haberde Hüseyin Türkmen’den!

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, oyuncunun sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya kampındaki çalışmalarda, savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen idmanda sakatlandı. Uyluk bölgesinde ağrı hisseden oyuncunun çekilen MR'ında kas yaralanması yaşadığı belirlendi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın yaptığı antrenman sırasında sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.