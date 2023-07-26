BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Chamberlain’e yakın markaj

Transfer döneminde Emrecan Bulut, Daniel Amartey ve Jean Onana'yı kadrosuna katan Beşiktaş'ta yeni hedef Alex Oxlade Chamberlain... Siyah-Beyazlı yöneticiler, Liverpool ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllığı 2 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi. Bununla beraber oyuncunun ilk etapta İngiltere'de kalmak istediği, yurt dışı olarak da eğer yüksek bir teklif alması durumunda Suudi Arabistan, Katar gibi opsiyonları düşündüğü öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN İSTEĞİ YÜKSEK!

Sakatlıklar nedeniyle kariyeri boyunca 169 maç kaçıran ve ilerleyen yaşıyla birlikte sakatlık riski daha da artan İngiliz futbolcu henüz beklediği teklifleri bulabilmiş değil. Bu da Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Geçen sezon da sadece 13 maça çıkabilen Chamberlain'e Beşiktaş'ın ilgisi Daily Mirror'da da haber olurken gazete "Beşiktaş bu Transfer için çok hevesli. Onu en yüksek maaşlı oyuncuları yapmak istiyorlar. Boşta bir oyuncu olması Beşiktaş için fırsat" yorumunda bulundu.

OXLADE CHAMBERLEIN KİMDİR?

Southampton altyapısından yetişen İngiliz yıldız 2011 yılında 13.8 milyon euro'ya Arsenal'e transfer oldu. 198 maçta 20 gol 32 asist yapan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017 yılında 38 milyon euro'ya bir başka İngiliz devi Liverpool'un yolunu tuttu. Burada Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig olmak üzere birçok başarı elde eden Chamberlian, Merseyside ekibinin formasını toplamda 146 kez forma giyip ve 18 gol 15 asist yaptı. (Hürriyet)