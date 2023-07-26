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Giriş Tarihi: 27.7.2023 00:58

Edin Dzeko'dan Fenerbahçe taraftarlarına mesaj

DHA
Edin Dzeko’dan Fenerbahçe taraftarlarına mesaj

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Zimbru’yu 5-0’la geçen Fenerbahçe’de yeni transfer Edin Dzeko, iyi bir başlangıç yapmanın önemli olduğunu belirtti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bosna Hersekli golcü futbolcu, "Önemli bir maçtı. İlk resmi maçımızda taraftarımızın önünde oynadık. Galip geldik. Harika bir netice elde ettik" dedi.

"BUGÜN BU TARAFTAR KARŞISINDA DUYGULANDIM"

Sarı-lacivertli taraftarlar için övgü dolu sözler söyleyen 37 yaşındaki futbolcu, "Taraftarın itici bir unsur olduğunu biliyorum. Çok fazla statta ve atmosferde oynadım. Bugün bu taraftar karşısında duygulandım. Taraftarları mutlu edebildiğimiz için keyifliyiz. Onlara teşekkür ediyorum. Ben bu kulüp ve taraftar için her şeyimi ortaya koyacağım. İlk maçta gol atmak mutluluktu. Böyle başlangıçlar her zaman güzeldir" diye konuştu.

"CENGİZ HARİKA BİR FUTBOLCU"

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili de değerlendirmede bulunan Dzeko, "Cengiz Ünder benim arkadaşım, küçük kardeşim. İyi bir oyuncu. Transfer konusunda yorum yapamam. Tek söyleyebileceğim harika bir oyuncu olduğu" diyerek sözlerini tamamladı.

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Edin Dzeko'dan Fenerbahçe taraftarlarına mesaj
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