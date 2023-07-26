Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın istediği Rebic, Fenerbahçe'ye
Giriş Tarihi: 26.7.2023 10:02 Son Güncelleme: 26.7.2023 10:05

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın istediği Rebic, Fenerbahçe'ye

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş’ın istediği Rebic, Fenerbahçe’ye

İtalyan basını, Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek için uğraş verdiği Ante Rebic için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini yazdı. Haberde Sarı-Lacivertliler'in Milan'a 7 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

Milan'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği sol kanat Ante Rebic için Beşiktaş devreye girmiş, İtalyan ekibine oyuncuyu kiralamak istediğini iletmişti. Ancak Sport Mediaset dün önemli bir iddia ortaya atarak 29 yaşındaki futbolcunun 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye çok yakın olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertliler daha önce de ezeli rakibinin çok istediği Dusan Tadic'i renklerine katmıştı. Öte yandan Fenerbahçe'nin yine Milan forması giyen orta saha Rade Krunic'in şartlarını da sorduğu öğrenildi. 29 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu, kariyeri boyunca 314 maça çıkarken 23 gol-31 asistlik bir performansa imza attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Adana Kozan'da şiddetli deprem! Adana Valisi'nden ilk açıklama geldi: Yıkılan bina var mı?
Son dakika haberleri: Galatasaray deplasmanda berabere kaldı! Aslan, Zalgiris karşısında turu ikinci maça bıraktı
Son dakika: BM'den kutsal kitap kararı! Uluslararası hukukun ihlali sayılacak
Hangisi bir deyim değildir?
Bahçeli, CHP’deki değişim krizini değerlendirdi: Kılıçdaroğlu devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bunlara ne cevap verecekler?
Denizli'nin Güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?
Son dakika | Başkan Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Kalıcı barış için 2 devletli çözüm vurgusu
Ahlak zabıtası mısınız?
ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın istediği Rebic, Fenerbahçe'ye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA