FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş’ın istediği Rebic, Fenerbahçe’ye

Milan'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği sol kanat Ante Rebic için Beşiktaş devreye girmiş, İtalyan ekibine oyuncuyu kiralamak istediğini iletmişti. Ancak Sport Mediaset dün önemli bir iddia ortaya atarak 29 yaşındaki futbolcunun 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye çok yakın olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertliler daha önce de ezeli rakibinin çok istediği Dusan Tadic'i renklerine katmıştı. Öte yandan Fenerbahçe'nin yine Milan forması giyen orta saha Rade Krunic'in şartlarını da sorduğu öğrenildi. 29 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu, kariyeri boyunca 314 maça çıkarken 23 gol-31 asistlik bir performansa imza attı.