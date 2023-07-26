FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sağ kanat Cengiz Ünder’e teslim

Fenerbahçe'de dün itibariyle transfer gündemine yeni bir isim girdi. Marsilya forması giyen milli sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder,..

Ünder ismi teknik direktör İsmail Kartal'a sorulurken, "Sadece Cengiz üzerinden gitmeyelim. Avrupa'dan önemli isimlerle görüşülüyor" yanıtını verdi. 26 yaşındaki Cengiz ise "Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.

Fransız ekibinin, milli oyuncu için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Cengiz, geçen sezon Marsilya ile 46 resmi maça çıkarken 5 gol-6 asistlik performans ortaya koymuştu.