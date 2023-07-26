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Giriş Tarihi: 26.7.2023 10:00 Son Güncelleme: 26.7.2023 10:05

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sağ kanat Cengiz Ünder'e teslim

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sağ kanat Cengiz Ünder’e teslim

Fenerbahçe'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için kulübü ve menajeriyle temasa geçildi. İlk görüşmeler olumlu sonuçlandı. Hem İsmail Kartal hem de milli futbolcu, transferin bitme aşamasında olduğunu ima etti.

Fenerbahçe'de dün itibariyle transfer gündemine yeni bir isim girdi. Marsilya forması giyen milli sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder,..

Ünder ismi teknik direktör İsmail Kartal'a sorulurken, "Sadece Cengiz üzerinden gitmeyelim. Avrupa'dan önemli isimlerle görüşülüyor" yanıtını verdi. 26 yaşındaki Cengiz ise "Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.

Fransız ekibinin, milli oyuncu için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Cengiz, geçen sezon Marsilya ile 46 resmi maça çıkarken 5 gol-6 asistlik performans ortaya koymuştu.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sağ kanat Cengiz Ünder'e teslim
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