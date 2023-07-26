GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson’un yerine Jan Paul van Hecke

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un transfer çalışmaları için İngiltere'ye gitmesi merak uyandırmıştı. Timur'un, İngiliz Premier Lig ekibi Brighton'ın genç stoperi Jan Paul van Hecke'yi transfer etmeye çalıştığı iddia ediliyor. 23 yaşındaki Hollandalı oyuncunun Galatasaray için önemli bir hedef olduğu belirtiliyor.

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Jan Paul van Hecke'nin transferine onay verdiği bildirildi. Genç ve yetenekli stoper, hava topu hakimiyetiyle dikkat çeken bir futbolcu. Okan Buruk'un, defans hattının güçlenmesi adına Jan Paul van Hecke transferine olumlu bakması, yönetimin bu transferde kararlı olduğunu gösteriyor.

23 yaşındaki Jan Paul van Hecke, 1.89'luk uzun boyu ve hava toplarındaki etkinliği ile dikkat çekiyor. Geçen sezon İngiliz ekibi Brighton ile 13 maça çıkan başarılı oyuncu, performansıyla beğeni kazanmıştı. Kulübüyle sözleşmesi sona eren Hecke için Brighton'ın opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Takvim)