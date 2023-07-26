Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa sınavına çıkıyor! Rakibi Zimbru’yu tanıyalım...

Bu sezon SOAR Academy'den alınan Ibrahima Soumah (19 yaş) orta sahada bitmeyen enerjisiyle F.Bahçe'yi zorlayabilecek isimler arasında yer alıyor.



F.BAHÇE'YE TAZE PARA: 195 MİLYON TL!

Fenerbahçe ile forma sponsoru OTOKOÇ arasındaki anlaşmanın finansal şartları belli oldu. Sözleşme bedeli 195 milyon lira + KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu anlaşma imzalandığı KAP'a bildirildi. Ayrıca takımın Konferans Ligi, TFF Süper Lig, TFF Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da gelen başarıları ile birlikte azami 46 milyon 500 bin lira net başarı primi ödeneceği de açıklamada yer aldı.





KADIKÖY'DE DEV BULUŞMA

Sahasındaki son maçını 30 Mayıs'ta oynayan Fenerbahçe, yeni hocası ve yenilenen kadrosu ile taraftarının karşısına çıkacak. Moldova temsilcisi Zimbru ile oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak ve Sırp hakem Nenad Menakovic yönetecek.