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Giriş Tarihi: 26.7.2023 09:15 Son Güncelleme: 26.7.2023 09:17

Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa sınavına çıkıyor! Rakibi Zimbru'yu tanıyalım...

Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa sınavına çıkıyor! Rakibi Zimbru’yu tanıyalım...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe bugün evinde Moldova ekibi Zimbru'yu konuk edecek. Ligi'ni 3. sırada bitiren Zimbru, savunmada 3'lü kurguyu kullanıyor. Fenerbahçe ise yeni transferleriyle ilk kez resmi bir maça çıkacak.

SABAH SPOR, Konferans Ligi 2. ön eleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin bugün karşılaşacağı Moldova temsilcisi Zimbru'yu mercek altına aldı.

Teknik direktörlüğünü Lilian Popescu yaparken, 8 takımlı Moldova Ligi'ni geçtiğimiz yıl 3'üncü bitirerek Avrupa vizesi aldılar. Toplamda 8 şampiyonluğu bulunmasına rağmen son lig kupasını 23 yıl önce (1999-2000) müzelerine götürdüler.

Sarı-yeşilli temsilci, savunmada 3'lü kurgudan vazgeçmiyor. Hücuma kanatlarla başlayan Zimbru'da orta saha kalabalık tutulup santrfor bölgesi daima iki isimden oluşuyor.

Takımın 3.4 milyon Euro piyasa değeri bulunurken en değerli oyuncusu 21 yaşındaki Mihail Stefan (300 bin Euro). Moldovalı sol kanat Alexandru Dedov, geçen sezon 12 gollük (8 gol-4 asist) performansıyla öne çıktı.

Bu sezon SOAR Academy'den alınan Ibrahima Soumah (19 yaş) orta sahada bitmeyen enerjisiyle F.Bahçe'yi zorlayabilecek isimler arasında yer alıyor.

F.BAHÇE'YE TAZE PARA: 195 MİLYON TL!

Fenerbahçe ile forma sponsoru OTOKOÇ arasındaki anlaşmanın finansal şartları belli oldu. Sözleşme bedeli 195 milyon lira + KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu anlaşma imzalandığı KAP'a bildirildi. Ayrıca takımın Konferans Ligi, TFF Süper Lig, TFF Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da gelen başarıları ile birlikte azami 46 milyon 500 bin lira net başarı primi ödeneceği de açıklamada yer aldı.



KADIKÖY'DE DEV BULUŞMA

Sahasındaki son maçını 30 Mayıs'ta oynayan Fenerbahçe, yeni hocası ve yenilenen kadrosu ile taraftarının karşısına çıkacak. Moldova temsilcisi Zimbru ile oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak ve Sırp hakem Nenad Menakovic yönetecek.

Yeni transferlerden Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz isimleri UEFA listesinde olmadığı için takımdaki yerlerini alamayacak. Sezonun flaş transferlerinden Dzeko, Tadic, Djiku ve Szymanski'nin ise 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

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Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa sınavına çıkıyor! Rakibi Zimbru'yu tanıyalım...
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