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Giriş Tarihi: 27.7.2023 13:21

Avusturyalı futbolcu Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu

AA
Avusturyalı futbolcu Stefan Lainer’e kanser teşhisi kondu

Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach forması giyen defans oyuncusu Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu.

Borussia Mönchengladbach'dan yapılan açıklamada, "Stefan Lainer birkaç ay boyunca sahalardan uzak kalacak. 30 yaşındaki sağ beke, yapılan sağlık muayenelerinin ardından lef kanseri teşhisi konuldu. Birkaç ay tedavi görecek. Hepimiz arkandayız, Stevie." ifadeleri kullanıldı.

Avusturyalı milli oyuncunun sağlık durumuna ilişkin, "Kanser çok erken teşhis edildi ve ilaçla tedavi edilebilir. Tam sağlığına kavuşma şansı son derece yüksek ve profesyonel spor da dahil olmak üzere normal bir yaşam hala mümkün olabilir. Stevie'ye mümkün olan en iyi tedaviyi sağlamak için elimizden geleni yapacağız." bilgisi verildi.

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Avusturyalı futbolcu Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu
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