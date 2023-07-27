Beşiktaş Japhet Tanganga’yı istiyor

Daily Express'te yer alan habere göre Tottenham, Beşiktaş'a Japher Tanganga'yı gelecek sezon 7 milyon euro zorunlu satışla göndermek istiyor. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tanganga'nın da daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

Beşiktaş, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için pazarlıklara devam ediyor.