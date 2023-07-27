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Giriş Tarihi: 27.7.2023 16:01

Beşiktaş Japhet Tanganga'yı istiyor

Beşiktaş Japhet Tanganga’yı istiyor

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Jean Onana ve Daniel Amartey'den sonra bir yabancı transferi daha yapmak istiyor. Kartal, Tottenham'ın oyuncusu Japhet Tanganga için ısrarını sürdürmeye devam ediyor.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş, Onana ve Amartey sonrası bir yabancı takviyesi daha yapmak istiyor. Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, listedeki oyuncu için harekete geçti.

Daily Express'te yer alan habere göre Tottenham, Beşiktaş'a Japher Tanganga'yı gelecek sezon 7 milyon euro zorunlu satışla göndermek istiyor. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tanganga'nın da daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

Beşiktaş, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için pazarlıklara devam ediyor.

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Beşiktaş Japhet Tanganga'yı istiyor
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