Michy Batshuayi maç sonu çılgına döndü! İsmail Yüksek sahada tutmaya çalıştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup ederken, yeni transferlerin performansı göz doldurdu. Kanarya'nin gollerini Ferdi, Kent, Dzeko, Szymanski ve Joshua King kaydetti. Fenerbahçe - Zimbru eşleşmesinin ikinci maçı 1 Ağustos Salı günü Kişinev'de oynanacak.
"EMRE MOR'UN AYAĞI DÖNDÜ"
62'nci dakikada oyuna dahil olan ancak 73'üncü dakikada sakatlanarak kenara gelen Emre Mor hakkında konuşan Kartal, "Emre Mor'un ayak bileği döndü. Bir şanssızlık yaşandı. Çok büyük bir sakatlık değil ama birkaç hafta ayak bileğiyle ilgili problem gözüküyor" dedi.
SİNİRLİ OLDUĞU GÖZLENDİ
Maçın son anlarında oyuna girdiği için mutsuz olan Batshuayi'nin bir hayli sinirli olduğu gözlendi. Suudi Arabistan'dan deneyimli golcüyü isteyen takımlar olması sebebiyle transfer olabileceği aktarıldı.