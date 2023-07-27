Michy Batshuayi maç sonu çılgına döndü! İsmail Yüksek sahada tutmaya çalıştı

"EMRE MOR'UN AYAĞI DÖNDÜ"

62'nci dakikada oyuna dahil olan ancak 73'üncü dakikada sakatlanarak kenara gelen Emre Mor hakkında konuşan Kartal, "Emre Mor'un ayak bileği döndü. Bir şanssızlık yaşandı. Çok büyük bir sakatlık değil ama birkaç hafta ayak bileğiyle ilgili problem gözüküyor" dedi.