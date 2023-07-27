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Giriş Tarihi: 27.7.2023 10:30 Son Güncelleme: 27.7.2023 10:32

Michy Batshuayi maç sonu çılgına döndü! İsmail Yüksek sahada tutmaya çalıştı

Michy Batshuayi maç sonu çılgına döndü! İsmail Yüksek sahada tutmaya çalıştı

Konferans Ligi 2. ön eleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Zimbru'yu Ferdi, Kent, Dzeko, Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 mağlup etti. Maçın son 5 dakikasında oyuna giren Michy Batshuayi ise son düdükten sonra tepki göstererek soyunma odasına koştu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup ederken, yeni transferlerin performansı göz doldurdu. Kanarya'nin gollerini Ferdi, Kent, Dzeko, Szymanski ve Joshua King kaydetti. Fenerbahçe - Zimbru eşleşmesinin ikinci maçı 1 Ağustos Salı günü Kişinev'de oynanacak.

"EMRE MOR'UN AYAĞI DÖNDÜ"

62'nci dakikada oyuna dahil olan ancak 73'üncü dakikada sakatlanarak kenara gelen Emre Mor hakkında konuşan Kartal, "Emre Mor'un ayak bileği döndü. Bir şanssızlık yaşandı. Çok büyük bir sakatlık değil ama birkaç hafta ayak bileğiyle ilgili problem gözüküyor" dedi.

BATSHUAYI MAÇ SONU TEPKİ GÖSTERDİ

Maçın 84. dakikasında oyuna Belçikalı golcü Michy Batshuayi, maç sonunda beklenmedik bir şekilde tepki gösterdi. Belçikalı golcü, İsmail Yüksek'in sahada tutma çabasına rağmen doğrudan soyunma odasına gitti.

SİNİRLİ OLDUĞU GÖZLENDİ

Maçın son anlarında oyuna girdiği için mutsuz olan Batshuayi'nin bir hayli sinirli olduğu gözlendi. Suudi Arabistan'dan deneyimli golcüyü isteyen takımlar olması sebebiyle transfer olabileceği aktarıldı.

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Michy Batshuayi maç sonu çılgına döndü! İsmail Yüksek sahada tutmaya çalıştı
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