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Giriş Tarihi: 27.7.2023 09:14

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta yeni Rebic gelişmesi! Maaşı, düğümü çözecek...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta yeni Rebic gelişmesi! Maaşı, düğümü çözecek...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Milan’ı ikna etmek üzere olan Beşiktaş, Ante Rebic'in 3.5 milyon Euro olan ücretini 2.5 milyon Euro’ya indirmek için çaba harcıyor.

Beşiktaş, Ante Rebic transferinde büyük mesafe kat etti. Oyuncuyu bonservisiyle satmak isteyen Milan'a kiralama teklifini ileten siyah-beyazlılar, İtalyanları büyük ölçüde ikna etti. Ayrıca Rebic'i bonservisiyle de alabileceklerini belirten Beşiktaş, bu durumda herhangi bir bedel ödemeyeceklerini, sonraki satıştan pay verebileceklerini aktardı.

Beşiktaş, diğer yandan oyuncunun temsilcileriyle de görüşmelerini sürdürüyor. Milan'la 2 yıllık sözleşmesi olan ve sezon başına 3.5 milyon Euro kazanan Hırvat yıldızı 2.5 milyon Euro maaşla kadrosuna katmayı hedefleyen Kara Kartal, sıkı bir pazarlık yürütüyor.

29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun durumunun, en geç önümüzdeki hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta yeni Rebic gelişmesi! Maaşı, düğümü çözecek...
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