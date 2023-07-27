Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta yeni Rebic gelişmesi! Maaşı, düğümü çözecek...

Beşiktaş, Ante Rebic transferinde büyük mesafe kat etti. Oyuncuyu bonservisiyle satmak isteyen Milan'a kiralama teklifini ileten siyah-beyazlılar, İtalyanları büyük ölçüde ikna etti. Ayrıca Rebic'i bonservisiyle de alabileceklerini belirten Beşiktaş, bu durumda herhangi bir bedel ödemeyeceklerini, sonraki satıştan pay verebileceklerini aktardı.

Beşiktaş, diğer yandan oyuncunun temsilcileriyle de görüşmelerini sürdürüyor. Milan'la 2 yıllık sözleşmesi olan ve sezon başına 3.5 milyon Euro kazanan Hırvat yıldızı 2.5 milyon Euro maaşla kadrosuna katmayı hedefleyen Kara Kartal, sıkı bir pazarlık yürütüyor.

29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun durumunun, en geç önümüzdeki hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.