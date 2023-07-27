Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri: Litvanya basınından Galatasaray'a ilginç suçlama: Dağınıklar
Giriş Tarihi: 27.7.2023 14:19

Son dakika Galatasaray haberleri: Litvanya basınından Galatasaray'a ilginç suçlama: Dağınıklar

Son dakika Galatasaray haberleri: Litvanya basınından Galatasaray’a ilginç suçlama: Dağınıklar

Son dakika Galatasaray haberleri: Litvanya basını, Galatasaray kafilesinin maç sonu soyunma odasını dağınık bırakmakla suçladı..

'Delfi' isimli internet site Galatasaray'ın kullandığı iddia edilen ve çoğu maç sonrası görülen bir görüntüyü 'Türk soyunma odasında dağınıklık' başlığı ile paylaştı. Haberde "Misafir takımın soyunma odasında yenmemiş pizza parçaları, yere saçılmış boş su şişeleri ve soyunma odasının ortasındaki ahşap masanın altında bir çöp yığını vardı" ifadelerini kullandı.

Zengin kadro sentetik çimde işe yaramadı

Zalgiris Vilnius'un uzatmalarda bulduğu golle G.Saray ile 2-2 berabere kalması Litvanya basınında geniş yer buldu. Litvanya basını takımlarından övgüyle bahsetti. Öne çıkan başlıklar şöyle:

· Tv3: Vilnius'taki müthiş Futbol performansı beraberlikle sona erdi. Maçta tutku ve mücadele eksik olmadı. Zalgiris son anda beraberliği kopardı.

· Delfi: Galatasaray, Litvanya şampiyonundan on kat daha zengin bir kulüp ancak sarı kırmızılı konuk ekip LFF Stadyumu'nun sentetik sahasında üstünlüğünü kanıtlayamadı. Uzun süredir maçın favorisi olarak görülen Türk ekibi karşısında Donatas Kazlauskas tarihi bir beraberliği getirdi.

· Lrt: Dramatik futbol gösterisi. Zalgiris maçın uzatma dakikalarında dramatik bir beraberlik elde etti.

· Lrytas: Zalgiris güçlü Galatasaray'ın galibiyetle ayrılmasına izin vermedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kolay bir tercih yılı olacak
Son dakika haberi: Fenerbahçe Avrupa'ya rüya gibi başladı! Kanarya transferleriyle uçtu...
Michy Batshuayi maç sonu çılgına döndü! İsmail Yüksek sahada tutmaya çalıştı
Güzeldere Tüneli’nde ışık göründü: ‘32 virajlar’ tarih oluyor! Bakan Uraloğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Türkiye'ye uzanan kirli elleri kıracağız
Belgeyi sen göstereceksin kardeşim
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HÜDA PAR’a saldırı bir ‘uyarı’ mı?
RTÜK'ten LGBT terörüne ceza! Dijital platformlardaki eş cinsel içeriklere üst sınırdan yaptırım
Bakan Göktaş tek tek anlattı: Hane gelirine garanti, ev hanımlarının emekliliğine destek geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberleri: Litvanya basınından Galatasaray'a ilginç suçlama: Dağınıklar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA