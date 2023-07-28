Fenerbahçe hava yolları! Yeni transferler dikkat çekti...

DJİKU: 1.82'lik kısa boyuna rağmen 8'de 7 ile sahanın en çok hava topu kazanan adamı oldu. 7 top kaybıyla en az hata yapan isim olarak ikinumaraya yerleşti.

FERDİ: Enfes golüyle ağların tozunu alırken yaptığı 74 pasın 61'ini isabetli sekilde adrese teslim etti.

SZYMANSKİ: Çerçeveyi bulduğu 2 şutun 1'i ağlarla buluşan oyuncu, zeminde 9 ikili mücadelenin 5'inden galip çıkarken hava topunda %100 (2/2) başarı sağladı.