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Giriş Tarihi: 28.7.2023 09:02 Son Güncelleme: 28.7.2023 09:10

Fenerbahçe hava yolları! Yeni transferler dikkat çekti...

Fenerbahçe hava yolları! Yeni transferler dikkat çekti...

Konferans Ligi 2. ön eleme maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, oynadığı futbolla alkış aldı. Hava toplarında dikkat çeken sarı-lacivertli takım, özellikle 1.82 cm’lik yeni transfer Djiku, 8’de 7 üstünlüğüyle rakibine en büyük darbeyi indiren isim oldu. Osayi-Samuel de savunmaya liderlik etti.

Sezonun ilk resmi maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 yenip Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu biletini rövanş öncesi %99 cebine koyan F.Bahçe, futboluyla alkış aldı.

İsmail Kartal'ın takımı, hücum ve defans değerleriyle dikkat çekti:

OSAYİ: Rakip oyunculara geçit vermeyen Nijeryalı sağ bek; tehlike ve şut engelleme, pas arası (2) ile top çalma (1) değerlerinde savunmaya liderlik etti.

SERDAR AZİZ: 3 hava topu mücadelesinin sadece birini kaptırırken pas arası, şut ve tehlike engellemede (1) takıma yardımcı oldu.

DJİKU: 1.82'lik kısa boyuna rağmen 8'de 7 ile sahanın en çok hava topu kazanan adamı oldu. 7 top kaybıyla en az hata yapan isim olarak ikinumaraya yerleşti.

FERDİ: Enfes golüyle ağların tozunu alırken yaptığı 74 pasın 61'ini isabetli sekilde adrese teslim etti.

SZYMANSKİ: Çerçeveyi bulduğu 2 şutun 1'i ağlarla buluşan oyuncu, zeminde 9 ikili mücadelenin 5'inden galip çıkarken hava topunda %100 (2/2) başarı sağladı.

KENT: Sol koridordaki oyununda tek isabetli şutunu golle süslerken, rakibinden 2 top çalmayla mücadele etti.

TADİC: 7 kilit pasla farkını hissettiren Sırp yıldız, Ferdi'ye asist yaparken birebirlerde 11'e 9 başarı yakaladı ve maçı da 1 asistle tamamladı.

DZEKO: Kaptan, 2 asistine 1 de gol eklerken bir şutu da direkte patladı. Arkadaşlarına yarattığı iki gol girişiminin yanı sıra hava topu kazanma, engelenen şut ve kilit pasıyla (2/2) ustalığını konuşturdu.

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Fenerbahçe hava yolları! Yeni transferler dikkat çekti...
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