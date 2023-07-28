Fenerbahçe’de Altay Bayındır kararını verdi!

Hırvat file Dominik Livakovic'i kadrosuna katmaya yakın olan Fenerbahçe'de gözler kaptan Altay Bayındır'a çevrildi. Kesin olarak bir yabancı ile yola devam etmeyi planlayan Kanarya'da kale çok yüksek ihtimalle Livakovic'e teslim edilecek.