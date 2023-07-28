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Giriş Tarihi: 28.7.2023 14:00 Son Güncelleme: 28.7.2023 14:02

Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararını verdi!

Fenerbahçe’de Altay Bayındır kararını verdi!

Yoluna yabancı bir kaleciyle devam etmek isteyen Fenerbahçe bir süredir Dominik Livakovic ile görüşmeler yapıyor. Yapılması beklenen yabancı kaleci transferi sonrası gözler Altay Bayındır'a çevrildi. Genç file bekçinin kararını verdiği belirtildi.

Hırvat file Dominik Livakovic'i kadrosuna katmaya yakın olan Fenerbahçe'de gözler kaptan Altay Bayındır'a çevrildi. Kesin olarak bir yabancı ile yola devam etmeyi planlayan Kanarya'da kale çok yüksek ihtimalle Livakovic'e teslim edilecek.

ALTAY BAYINDIR KARARINI VERDİ

Milliyet'in haberine göre; bu sezon takımdan ayrılması beklenen Altay Bayındır'ın ise kalmaya daha yakın olduğu ifade edildi. Avrupa'dan talipleri olan Altay'ın yabancı kaleci transferi sonrası ikinci kaleci pozisyonuna düşecek.

Altay'ın Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geride bıraktığımız sezonda sarı-lacivertli formayla 40 maça çıkan 25 yaşındaki file bekçisi 45 gol yerken, 14 müsabakada kalesini gole kapadı.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararını verdi!
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